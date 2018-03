Ce léger parfum de naïveté qui flotte sur le plan anti-radicalisation du gouvernement

Ni de s'imaginer qu'on va éradiquer la radicalisation islamiste pour proposer soixante mesures fondées principalement sur l'éducation et le monde pénitentiaire !

- Dans les prisons, les détenus radicalisés vont être regroupés, ce qui, sans aucune certitude, semble représenter une démarche plus cohérente que l'éparpillement d'avant.

- Trois centres de jour seront créés qui accueilleront des radicalisés sous main de justice pris en charge individuellement

- Les mineurs revenant de la zone irako-syrienne, la quasi-totalité ayant moins de 13 ans, les trois quarts ayant moins de huit ans, seront suivis au long cours sur le plan psychologique.

- Des écoles hors contrat seront surveillées et la lutte contre la propagande islamiste sera intensifiée sur les réseaux sociaux en France puis, s'il le faut, sur le plan européen.

- Les fonctionnaires radicalisés (militaires, policiers) pourront être écartés de leurs fonctions.

- La psychologie et la psychiatrie vont être sensibilisées au cours d'états généraux contre la radicalisation.

- Un comité scientifique bénéficiera d'informations privilégiées pour favoriser la recherche contre la radicalisation (Le Figaro).

C'est mieux que rien.

Parce que je crois à une spécificité de la radicalisation islamiste et que je doute qu'elle relève de ces thérapeutiques et purifications qui, réussissant à vider un être de l'odieux ou de l'absurde, parviennent à l'emplir avec du sain et du normal.

Parce que je continue à penser que, pour lutter contre une folie meurtrière, il convient que celle-ci s'inscrive, en amont ou en aval de sa manifestation, dans un cercle même étroit de rationalité et que faute de celle-ci, tout dialogue sera voué à l'échec.

Avec le pire criminel ordinaire, à une ou deux exceptions près, mon expérience m'a démontré qu'aux assises, il y avait un échange possible parce que l'accusé même le plus coupable affirmait ne pas vouloir renouveler son crime soit à cause de la peine qu'il allait subir soit par une prise de conscience éthique surgissant et parfois durant miraculeusement.

Avec les radicaux islamistes, il me semble qu'on est totalement éloigné de ces cas de figure.

Les terroristes aspirent à convaincre par la violence, sont fiers des tueries perpétrées au point de vouloir les couronner par leur propre disparition en martyr.

On s'acharne à leur appliquer une grille classique, comme celle qui régit les criminels de notre monde où la culpabilité existe et souvent le regret. Mais ils sont étrangers à notre bienséante rationalité, à notre honorable morale.

Vouloir désintoxiquer les dépendants d'une drogue qui tue surtout ceux qui n'en usent pas, désirer extirper une mauvaise herbe grosse de monstruosités à venir est louable mais ce plan apparemment ambitieux sera, je le crains, un coup d'épée dans l'eau amère de la radicalisation islamiste. Quand l'herbe malfaisante et l'être ne font qu'un, il n'y a rien à tenter. L'optimisme, alors, est une faiblesse.