La Légende d'une vie : Zweig encore, parce qu'il le vaut bien

Des centaines de personnes sont tuées par la chimiothérapie destinée à les sauver. En cause, une maladie génétique inoffensive.

Françoise Nyssen a donné son accord au lancement d'une mission de réflexion sur la création d'un « conseil de déontologie du journalisme », une proposition portée par Jean-Luc Mélenchon en décembre dernier. Un projet qui inquiète et fait resurgir le spectre d'un journalisme sous surveillance.

La lutte contre la fraude, l’optimisation et l’évasion fiscales est devenue, dans la quasi-totalité des Etats européens un enjeu majeur de leur souveraineté.

Le "sentiment d'insécurité" est à la fois une notion institutionnelle permettant de qualifier des faits délictuels et, en même temps, une caractérisation hautement politisée souvent difficilement vérifiable.

En ce début de mois d’octobre 2018, cela fait maintenant plus de 30 ans que les rapports du GIEC (ce fameux Groupe d’Experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, fondé en 1988) se succèdent et se ressemblent

William D. Nordhaus, partage le prix Nobel d'économie 2018 avec Paul Romer. En 2018, ses travaux sont plus que jamais d'actualité.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Verne Troyer, "Mini-Moi" d'Austin Powers : les causes de sa mort dévoilées

L'Allemagne abaisse ses prévisions de croissance pour 2018 et 2019

L'Allemagne abaisse ses prévisions de croissance pour 2018 et 2019

En savoir plus

Je n’en vois pas. On pourrait juger, au début, Natalie Dessay un peu psychorigide en vestale gardienne du temple mais, au contraire, sa sévérité première souligne d’autant plus les tourments subconscients du personnage qui éclatent dans la scène finale, où elle s’avère éblouissante. Après Und, de Howard Barker, c’est sa deuxième apparition sur les planches depuis qu’elle a abandonné le chant lyrique. Jouer est l’accomplissement d’un rêve de jeunesse.

Christophe Lidon s’était déjà frotté à l’œuvre de l’écrivain viennois il y a quelques années en mettant en scène Lettre d’une inconnue, où une Sarah Biasini bouleversante incarnait l’amante oubliée d’un romancier à succès. Dans la Légende d’une vie, il met au service du huis-clos imaginé par Zweig une troupe d’acteurs soigneusement choisis. Pour leur talent, bien sûr, mais aussi parce que trois d’entre eux ont quelque chose en commun avec leur personnage. Comme Maria, Macha Méril est une “revenante” – elle s’était volontairement retirée de la scène il y a cinq ans. Gaël Giraudeau ressent plus qu’un autre le personnage de Friedrich parce qu’il s’est lui aussi mesuré à la figure du père disparu. Comme mère confrontée au départ d’un enfant du giron familial, Natalie Dessay avoue comprendre le désarroi de Leonore devant Friedrich et, comme cantatrice, sa quête de la perfection dans l’art... Tout cela donne à la pièce un supplément d’âme palpable.

Une inconnue s’invite alors : Maria Folkenhof. C’est l’ancienne maitresse de Karl, elle sait tout, elle a des lettres que l’on croyait brulées, elle va les montrer et délivrer Friedrich du passé, au risque d’anéantir l’univers de Leonore…

Leonore est la veuve de Karl Franck, sorte de Victor Hugo danubien à qui l’on voue un culte national. Elle organise dans la fastueuse maison familiale, devenue temple à la gloire du génie, la première lecture des œuvres de leur fils, Friedrich, lui-même poète. Toute la haute société se presse à la réception. Or Friedrich est écrasé par la figure du père : ses vers, croit-il, ne provoquent l’intérêt que parce qu’il est le “fils de…”. Il ignore que la vie de Karl Franck n’est pas aussi exemplaire que le veut la légende patiemment bâtie par Leonore avec l’aide de Hermann Bürstein, biographe du maître, qu’elle manipule.

Du mardi au samedi à 20h30, matinées le samedi et le dimanche, jusqu’au 11 novembre. Nouveaux horaires au-delà.

Avec : Macha Méril, Natalie Dessay, Bernard Alane, Gaël Giraudeau et Valentine Galey

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres