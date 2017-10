Légende du "36" : le mythique interrogatoire de l’affaire Mestorino

Associer un prêtre, un rabbin et un imam dans une comédie déjantée mais non dénuée de bon sens, il fallait oser. Ce "Coexister" est une réussite sur presque toute la ligne.

Les conduites addictives à l’adolescence présentent un enjeu majeur pour les parents. L’avancée des nouvelles technologies internet et jeux vidéo, la prolifération de l’offre de produits stupéfiants, une certaine banalisation des alcoolisations aiguës sont autant de défis pour l’adolescent, ses parents et toute la famille. Extrait de "Jeux vidéo, alcool, cannabis" d'Olivier Phan, chez Solar Editions (2/2).

Depuis la parution en 2011 de son premier essai La mort de la mort, comment la technomédecine va bouleverser l’humanité, Laurent Alexandre s’est révélé comme l’un des plus visionnaires analystes des révolutions technologiques. Il s’attaque aujourd’hui à l’Intelligence artificielle (IA) et aux vertigineuses mutations qu’elle va déclencher dans nos modes de vie, et en particulier dans notre conception de l’éducation. Extrait de "La guerre des intelligences" de Laurent Alexandre aux Editions JC Lattès (2/2).