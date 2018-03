Légalisation de la PMA...et après ? Quelles seraient les conséquences concrètes pour notre société

Le principal obstacle à la légalisation de la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes est la privation de père qu’une telle loi organiserait pour les enfants concernés, privation qui constitue un motif plus que suffisant pour y renoncer.

Mais ces PMA non thérapeutiques auraient pour la société tout entière des conséquences qu’il faut également mesurer afin de saisir l’ampleur de ce projet.

Tout d’abord, il est de notoriété publique que les dons de sperme ne suffisent pas actuellement à réaliser les PMA demandées au sein des couples homme/femme infertiles.

La PMA pour les femmes aggraverait cette «pénurie» avec, selon les mots du Comité d’éthique, un fort «risque d’une déstabilisation de tout le système bioéthique français ».

Cette déstabilisation serait d’autant plus vaste que la PMA pour les femmes n’est qu’une étape d’un processus plus vaste qui signifie en réalité la généralisation de la PMA en France, la PMA pour les femmes apparaissant comme le moyen de lever le verrou thérapeutique qui résulte de la loi actuelle pour passer à la PMA accessible à tous, ou PMA de convenance.

La déstabilisation du système bioéthique français

Le Comité d’éthique pointe avec justesse que «la revendication d’une égalité des droits appliquée à des conditions différentes, stérilité d’origine pathologique ou demandes «sociétales» d’AMP, mettrait en péril deux grands principes du système de santé en France, fondé sur la solidarité: la gratuité du don d’organes et des produits du corps humain, dont les gamètes, et la prise en charge des traitements d’infertilité d’origine pathologique par la solidarité nationale ».

La légalisation de la PMA non thérapeutique entraînerait en effet un risque sérieux de marchandisation du corps pour satisfaire ces nouvelles demandes, sans compter la question non résolue de la prise en charge financière de ces inséminations.

Marchandisation du corps humain

L’ouverture de la PMA en dehors des indications médicales augmenterait la demande de gamètes, tout d’abord parce que le nombre de demandeuses serait augmenté et, surtout, parce que la PMA pour les femmes suppose de passer du don de gamètes par exception au don systématique puisque ces PMA seraient toujours des PMA avec donneur;

La pénurie actuelle résultant de l’insuffisance de dons de sperme s’aggraverait, ce qui pose «la question de la disponibilité limitée des ressources biologiques et, au-delà, […] du risque de “marchandisation” des produits du corps humain3 », comme le Comité d’éthique s’en inquiète: «L’insuffisance des dons pour satisfaire la totalité des besoins, des couples hétérosexuels stériles comme des couples de femmes et des femmes seules, lorsque le don est gratuit, peut rapidement conduire à la création d’un marché de la procréation qui échapperait aux dispositifs actuels d’encadrement et de protection. In fine, cela fragilise la gratuité des dons – non seulement des gamètes, mais de tous les éléments du corps humain – et fait courir le risque d’une déstabilisation de tout le système bioéthique français4 .» Autant d’éléments qui «faciliteraient la constitution de circuits parallèles et renforceraient la pression qui s’exerce actuellement pour le développement et la libéralisation d’un marché procréatif, ce qui correspondrait à un bouleversement du système de santé français ».