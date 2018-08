LECTURES D’ÉTÉ : Notre sélection des meilleurs livres des 10 derniers mois

C'est dans ce Lazaret précisément, qui se transformera bientôt en asile psychiatrique, que nous allons retrouver le bactériologiste Alexandre Yersin, héros de "La Peste et le Choléra", un des précédent tomes de la longue fresque Devillienne " Sic Transit Gloria Mundi" , le père de l'auteur, administrateur de l'asile, sa grand tante "Monne", l'institutrice archiviste de la famille qui lui apprit à lire, Patrick Deville lui même qui y est né et qui y passera de longs mois souffrant d'une malformation congénitale.

De temps à autres, on y rencontre un pauvre bougre, retraité échoué de la marine, psalmodiant ce "Taba-Taba-Taba", mélopée lancinante ramenée de Madagascar et qui donne le titre de cet ouvrage puissant et mélancolique, cheminant Cahin Caha dans le Tohu Bohu de l'Histoire. Le décor est planté, le ton est donné, la chronique familiale peut se développer à rebours du temps, selon un rythme obsessionnel et rigoureux où des gens très ordinaires mais souvent héroïques sont ballotés de guerre en guerre, de souffrances en sacrifices, dans l'indifférence et la dignité. Plongeant dans plus d'un siècle d'archives familiales et dans la lecture des journaux du temps, suivant au volant de sa vieille Passat les traces de ses aïeux, Patrick Deville traverse la France, une France parfois grise et minuscule très 3ème République, de Soissons à Sedan , de Dôle à Sorèze, une France souvent combattante ou défigurée, de Fachoda à Verdun et des batailles de la Somme jusqu'à Sétif, une France de cœur et d'esprit, où l'on croise Proust et Rimbaud, Cendrars et Victor Hugo, Romain Gary, Joseph Kessel, Stanley et Emin Pacha, les résistants du Vercors... et même Abdel Kader !

POINTS FORTS

1/ L'émotion. C'est le livre d'une génération, de celle qui, arrivée aujourd'hui au crépuscule de la vie, se souvient, par ouï dire ou par sa propre expérience de presque 3 guerres, comme le grand père Deville qui est revenu de la grande guerre puis de la guerre 40 ,"sur ses 4 pattes". Une génération qui a connu les vies brisées, les bouleversements de l'Histoire, l'anéantissement de peuples mais qui renait devant la promesse d'une aube nouvelle régénérée par la culture, la permanence des civilisations et... l'amour enfin!