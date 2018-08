LECTURES D’ÉTÉ : Notre sélection des meilleurs livres des 10 derniers mois

LIVRE

Socrate et Jésus

d'Anne Baudart

Ed. Le Pommier/collection Poches

RECOMMANDATION : EN PRIORITE

THEME

Une rencontre ou plutôt un examen de ce qui, à quelques siècles près, rapproche ou oppose Jésus et Socrate. Deux manières de concevoir le monde, de l’approcher, de l’ausculter pour en tirer chacun une philosophie, un enseignement, une manière de donner à l’Homme la voie à suivre pour tirer le meilleur de son séjour au milieu de ses semblables. Choix spirituels, humanisme, aptitudes à tirer les hommes vers le haut, leurs univers sont-ils si opposés qu’on a pu l’imaginer ou au contraire destinés à leur donner les clés de la sagesse ?

Alors que la Chrétienté chancèle et traverse des temps difficiles, l’essai d’Anne Baudart remet l’Homme face à ceux qui, tels que Socrate et Jésus, ont magnifiquement oeuvré pour l’élever jusqu’à l’accomplissement de sa destinée.

POINTS FORTS

Le plus saillant est sans conteste l’aisance de l’auteure capable de conter l’histoire du monde vue sous l’angle de la philosophie et de la religion chrétienne sans perdre le lecteur en route. Si le style limpide d’Anne Baudart est un atout majeur, son imprégnation profonde des sujets qu’elle traite avec l’obstination sereine d’un enquêteur emporte ce récit magnifique et intemporel. Dans la postface qu’Anne Baudart a écrite en juillet-août 2017 ces quelques lignes en donnent le ton :

"Socrate, Jésus et plus tard Mahomet montrent le chemin d’une humanité nouvelle, régénérée par ce qui est en elle de plus beau, de plus grand, de plus prometteur : la raison éclairée par la grâce, l’immanence révélatrice de la transcendance qui l’éclaire et l’habite, la paix sans préparation d’aucune guerre, la vie mue par l’amour décentré de l’empire de soi. Ils servent, si l’on sait se mettre à leur écoute, un dessein de salut qu’aucune institution humaine ne peut, ni de doit avilir."

POINTS FAIBLES

Je n'en vois aucun.

EN DEUX MOTS

La mode de la philosophie bat son plein mais généralement les titres choisis par les auteurs pour attirer le chaland y sont pour beaucoup. Avec Socrate et Jésus d’Anne Baudart paru en 1999 et réédité en collection Poche, Anne Baudart joue une autre carte : celle de la sincérité, du questionnement et de l’enquête sur deux figures symboliques ayant traversé pour Socrate, vingt-cinq siècles et pour Jésus deux mille ans. Ce qu’elle propose au lecteur, c’est le parcours de l’intelligence humaine menant l’homme de sa condition initiale d’esclave des idées reçues à ce qu’il peut devenir : un être capable de dominer les passions terrestres pour s’accomplir soit au travers de la foi soit par une connaissance de lui-même lui ouvrant les portes de la sagesse. La grâce d’un côté en suivant la voie ouverte par le Christ, de l’autre côté, la conscience aiguë de sa propre ignorance permettant à l’Homme de reculer sans relâche les limites du temps et de l’espace. Un livre tout simplement remarquable.

UN EXTRAIT

Ou plutôt deux:

- "Socrate comme Jésus viennent ou trop tôt ou trop tard. Leur langage ne parle ni aux yeux ni aux oreilles des instances dirigeantes. Il rend aveugle et sourd à la vérité proférée. Hors temps, hors du commun, leur annonce suscite la mésinterprétation, l’irritation, le sarcasme et, pour finir le rejet sans appel."

- "Socrate parle à la raison des hommes, fût-elle ouverte à la transcendance et au religieux. Jésus parle à la foi qui seule peut éclairer la raison. Il requiert, pour être appréhendé au plus profond de son être, des catégories étrangères à la seule investigation philosophique".

L'AUTEUR

Agrégée de philosophie et professeure de chaire supérieure (ENS/Ulm) et maître de conférences à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences-Po), Anne Baudart est l’auteur de neuf ouvrages dont La morale et la philosophie paru chez Flammarion en 1998 et couronné par le prix Moron de l’Académie Française, Naissances de la philosophie politique …Athènes, Rome, Paris – Editions Le Pommier, 2006, Qu’est-ce que la sagesse, Paris – Vrin, 2013, Naissances de la philosophie politique et religieuse, édition augmentée Poche, 2016.