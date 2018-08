LECTURES D’ÉTÉ : Notre sélection des meilleurs livres des 10 derniers mois

LIVRE

La disparition de Stephanie Mailer

de Joel Dicker

Ed. de FALLOIS

350 Pages

RECOMMANDATION : EN PRIORITÉ

THEME

La jeune journaliste Stéphanie Mailer enquête sur le meurtre d’une famille américaine de la côte est des États-Unis vingts ans après les faits. Sa disparition conduit les deux policiers qui avaient à l’époque achevé leurs investigations par la désignation d’un coupable tout à fait présentable à rouvrir l’enquête.

POINTS FORTS

Joel Dicker nous présente une variété de personnages et de situations romanesques originales.En modifiant à loisir l’éclairage d’une même scène de crime l’auteur s’amuse à présenter une succession de coupables aussi différents que convaincants.

Ces vérités successives stimulent à chaque page un peu plus la curiosité du lecteur qui ne parvient pas à deviner la solution, jusqu’à la fin du roman.

L’utilisation fréquente du flash back et l'utilisation de la première personne donnent la sensation de voir un film sans longueurs inutiles. La vérité n’apparaît pas avant que la dernière pièce du puzzle n’ait été emboîtée.

POINTS FAIBLES

Je n'en vois pas.

EN DEUX MOTS

La richesse de ce récit c’est cette addition de sous-scénarios qui s’imbriquent à la perfection pour constituer le roman complet. Les tenants et aboutissants d’une histoire complexe sont très clairement et simplement restitués par Joel Dicker, ce qui rend la lecture dece roman fluide et agréable.

UN EXTRAIT

"J’avais imaginé que je passerai ma dernière semaine au sein de la police à flâner dans les couloirs et à boire des cafés avec mes collègues pour leur faire mes adieux. Mais depuis 3 jours j’étais enfermé dans mon bureau du matin au soir plongé dans le dossier d’enquête du quadruple meurtre de 1994, que j'avais sortit des archives. La visite de cette Stéphanie Mailer m’avait ébranlé : je ne pouvais penser à rien d’autre qu’à cet article et à cette phrase qu’elle avait prononcée: « la réponse était juste sous vos yeux. Vous ne l’avez simplement pas vue ».

L’AUTEUR

Joël Dicker est un écrivain suisse romand né à Genève en 1985. Il publie une nouvelle, « Le tigre », en 2005, et un premier roman, « Les derniers jours de mon père », en 2010. Son second roman, " La vérité sur l’affaire Harry Quebert", lui a valu le prix du roman de l’Académie Française en 2012. Il a fait partie de la sélection finale pour le Goncourt 2012 et reçu le Goncourt des lycéens la même année.