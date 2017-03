Leçons du rétroviseur ? Retour sur les sondages au 21 mars dans les dernières présidentielles

Entrepreneurs, avez-vous entendu de la LURA, la liquidation unique des régimes alignés? Prévue par la loi du 20 janvier 2014, cette disposition vise à simplifier la liquidation des "polypensions". En apparence, la mesure est heureuse et positive. Mais, comme toujours, le diable est dans les détails. Pour les entrepreneurs, ces détails risquent d’être douloureux.

On a pu lire ces derniers temps une opération de propagande téléguidée affirmant que l’économie française (re)créait des emplois marchands. C’est évidemment un fantasme. Il suffit de lire les statistiques de la DARES parues hier pour comprendre le phénomène de destruction en profonde de l’emploi marchand en France depuis une quinzaine d’années…

Cet hiver 2016-2017 a été le troisième hiver le plus sec depuis 1959 selon des relevés de Météo France. Certaines régions ont été particulièrement touchées et des restrictions s'annoncent déjà. A moins que les pluies n'arrivent.

Certains candidats revendiquent un projet présidentiel "réaliste" et "raisonnable", seul à même de pouvoir redresser le pays dans le respect de la "réalité". Et pourtant, les candidats de la raison ne sont pas toujours plus en phase avec la réalité que les candidats qu'ils dénoncent.