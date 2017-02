"La leçon" : ce n'est pas une version extraordinaire, mais on passe un bon moment

Décryptage

Atlanti-culture "Arrête avec tes mensonges" : la mise en mots d'un destin: le meilleur Besson Avec son 18° livre, Philippe Besson revient à son premier amour, à 17 ans. Amour qui a inventé l'homme et l'écrivain qu'il est devenu. Un beau et grand roman.

Bonnes feuilles Bois : le juteux pillage mondial de la Chine Voici un portrait détonnant de la Chine, de son impressionnante montée en puissance, mais aussi d’un désastre écologique majeur, de fragilités sociales préoccupantes, d’une fuite en avant économique de plus en plus problématique, d’un nationalisme dangereusement attisé par un Parti qui l’utilise comme recette pour sa pérennité.

Bonnes feuilles Voile ou soutane : le manque de discrétion des croyants, une contradiction avec leur discours "d'humilité" L’identité chrétienne fait débat en France! D’un côté, les tenants d’une affirmation musclée face à l’islam, à la crise migratoire et au ’déclin’ de l’Europe; de l’autre, les partisans de la culture du dialogue enseignée par tous les papes depuis Vatican II. Comment expliquer cette focalisation identitaire? Quelle place pour les croyants dans la société? La foi doit-elle se confondre avec des frontières nationales? Natacha Polony, Fabrice Hadjadj et Don Paul Préau répondent à ces questions cruciales à travers une discussion passionnée et captivante, sans faux-semblant ni fausse pudeur. Extrait de "Chrétiens français ou Français chrétiens" aux éditions Salvator (1/2).

Bonnes feuilles Le Prophète et le Prolétariat, ou la conjonction des ressentiment Il existe assez de racismes véritables pour que l’on n’en invente pas d’imaginaires.Depuis trente-cinq ans, le terme d’« islamophobie » anéantit toute parole critique envers l’islam. Il a pour double finalité de bâillonner les Occidentaux et de disqualifier les musulmans réformateurs. Une grande religion comme l’islam n’est pas réductible à un peuple puisqu’elle a une vocation universelle. Lui épargner l’épreuve de l’examen, entrepris depuis des siècles avec le christianisme et le judaïsme, c’est l’enfermer dans ses difficultés actuelles. Et condamner à jamais ses fidèles au rôle de victimes, exonérées de toute responsabilité dans les violences qu’elles commettent (1/2)."Un racisme imaginaire", publié chez Grasset.

Plan B Les milieux d’affaires et les dirigeants européens commencent a rêver secrètement d’un président qui ressemblerait à Macron mais avec le programme de François Fillon La semaine qui vient va être déterminante pour l’avenir de François Fillon, qui reste soutenu par la majorité de ceux qui l‘avaient choisi lors de la primaire de la droite et du centre. Du coup, c’est la mobilisation générale sur le terrain, même si le dossier reste compliqué à défendre. Compliqué, difficile, et risqué.

Possible danger ? Voici ce que l'ascension du nouvel homme fort de la Libye, le général Haftar, implique pour la France et l'Europe (et saurons-nous gérer un nouveau Khadafi à 300 kilomètres de nos côtes ?) Longtemps conspué, méprisé sur la scène internationale, le général Haftar pourrait devenir le nouvel homme fort de la Libye et le possible unificateur d'un pays toujours traversé par de graves crises politiques et par le terrorisme. Mais si cette position se confirme, elle ne sera certainement pas sans conséquence pour la l'Europe et la France.