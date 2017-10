"Le leçon de danse" : Un thème sérieux, traité de man!ère originale, drôle et émouvante, sans être gnangnan

THEATRE

La Leçon de danse

De Mark St. Germain

Adaptation de Gérald Sibleyras

Mise en scène et interprétation d’Andréa Bescond et Eric Métayer

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Senga est une danseuse professionnelle. Gravement blessée au genou, elle se retrouve confinée dans son appartement en attente d’une opération salvatrice.

Jusqu’au jour où Adémar, un voisin, sonne à sa porte pour lui demander de lui donner un cours. Mais l’apprenti danseur est un scientifique rigide, et surtout un autiste qui ne supporte aucun contact physique ! Pourtant la rencontre aura lieu.

POINTS FORTS

1) Les deux protagonistes n’ont rien de banals. Mark St. Germain, l’auteur, n’a pas lésiné en choisissant deux personnalités aussi marquées, deux êtres aussi singuliers pour une histoire somme toute assez classique, une comédie romantique.

Elle a tout sacrifié à la danse. Mais comment fait-on pour continuer à vivre, pour se trouver des motivations lorsqu’on a misé tous ses jetons sur un numéro perdant ?

Lui est autiste. Malgré une volonté de s’ouvrir aux autres, comment peut-on échapper à un système de pensée aussi inflexible ?

Pour chacun, l’amour sera la bonne réponse.

2) Les amateurs de suspens seront déçus : tous deux finiront dans les bras l’un de l’autre, c’est la loi du genre. L’intérêt de la pièce n’est pas dans sa conclusion mais dans l’itinéraire qu’ils vont emprunter pour y arriver. Leur dialogue est constamment étonnant. (Le très doué Gérald Sibleyras signe l’adaptation française.) Senga, femme blessée, au sens propre, se montre directe et souvent bourrue. Adémar pose des questions que les autres évitent et ses réponses paraissent incongrues. Leur rapprochement amoureux sera progressif, parfois maladroit, mais toujours sincère. Et au final, très touchant.

3) Très jolie complicité sur le plateau entre Andréa Bescond, la révélation des "Chatouilles ou la danse de la colère", Molière du meilleur seule-en-scène en 2016, et Eric Métayer. Ils savent si bien doser l’originalité et l’émotion de leurs personnages qu’ils signent eux-mêmes la mise en scène.