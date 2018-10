Laurent Wauquiez et l’union des droites : (être obligé d’) y penser toujours, n’en parler jamais ?

Atlantico : Au cours des années 1970, le Parti socialiste de François Mitterrand avait su parfaitement mettre en œuvre la stratégie du « programme commun » pour renverser le rapport de force défavorable qui le liait au Parti communiste, et finalement conquérir le pouvoir en 1981. Suivant l'éventualité d'un rapprochement futur des droites, les Républicains auraient-ils les moyens de prendre le dessus dans une telle alliance ?

Christophe Boutin : C’est le cas d’école que tout le monde cite, la manière dont François Mitterrand aurait su conquérir le pouvoir avec l’aide du Parti communiste français – et des radicaux, menés par Robert Fabre, mais infiniment moins puissants électoralement parlant – liant l’ensemble dans le Programme commun de 1972, pour peu à peu épuiser le PCF, le conduire à des contradictions entre sa participation au pouvoir après 1981 et son idéologie et ainsi faire du PS le parti autour duquel la gauche allait s’organiser… jusqu’en 2017.

Maintenant, attention à ne pas aller trop vite. Il est vrai qu’après 1972, pour la première fois depuis 1945, le PS prend électoralement le pas sur le PCF. Vrai aussi que le PCF entamera après 1981 une longue descente aux enfers. Mais tout n’est pas uniquement le résultat du machiavélisme du Florentin charentais. Dans les années soixante-dix, les régimes communistes en place dans le monde sont clairement perçus par de plus en plus de gens, et pas seulement par les « agents de la CIA », comme totalitaires, et leurs millions de morts ne peuvent plus être écartés d’un revers de la main comme des dommages collatéraux d’une marche vers un avenir radieux. Or la direction du PC(F) est toujours inféodée à Moscou. Par ailleurs, les étudiants révoltés de 1968, qui investissent peu à peu le monde des médias, où ils vont devenir omnipotents, considèrent pour beaucoup que ce même PCF les a privés de leur révolution et ne le lui pardonnent pas. Quant à la base électorale, les ouvriers communistes, entre déclin économique et concurrence de l’immigration, s’effacent peu à peu. Sans ces éléments, le Programme commun et les manœuvres de Mitterrand n’auraient pas eu les mêmes effets.

Il faut donc la conjonction d’un politique finaud et de circonstances favorables pour rejouer la scène. Or on chercherait en vain les deux dans l’hypothèse de LR utilisant « l’union des droites » pour reprendre le pouvoir d’abord, marginaliser le RN ensuite, et s’installer enfin comme la seule force de droite.

Que la droite institutionnelle, c’est-à-dire les partis qui y sont classiquement classés, soit en capilotade apparaîtra comme une évidence au plus inculte commentateur. Leur incapacité à nettoyer leurs écuries d’Augias et à renvoyer certaines badernes à leur néant est déjà en soi un problème. Mais le hiatus qui continue à exister entre les discours de nombre de ses dirigeants et les attentes de ses électeurs, un écart qui a même tendance à se creuser, et l’incapacité à bâtir un programme qui ait du sens et sache répondre aux angoisses clairement exprimées par les Français, en est un plus grave encore.