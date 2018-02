Laurent Wauquiez en Tonton Flingueur! Et qu'est ce qu'il balance…

Le patron des Républicains est ce qu'on appelle un premier de la classe. Il est sorti majeur de l'ENA. On se demande d'ailleurs comment il a fait . Car à l'écouter on ne peut s'empêcher de penser qu'il a passé le plus clair de son temps à visionner les films d'Audiard.

Il parle comme tout le monde quand on est accoudé au comptoir devant un verre. C'est du bon. Du solide. Du robuste. Du brut de décoffrage. Mais parler comme ça, ça ne se fait pas quand on est bien élevé. Mais Laurent Wauquiez est-il bien élevé?

Benjamin Grivaux, le porte-parole du gouvernement répond par la négative.

Wauquiez c'est, selon lui, "diffamation, injures, vulgarité". Christophe Castaner est un peu plus nuancé : "La vraie nature de Wauquiez c'est de mépriser les journalistes, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et même de se convaincre que Macron l'a copié".

Venons-en maintenant –car nous vous sentons impatients- aux "diffamations injures et vulgarité". Le président des Républicains donnait un cour dans une école demanagement de Lyon. C'était du "off". Mais quel "off" peut-il y avoir quand on s'adresse à des centaines d'étudiants ? D'emblée Wauquiez avait prévenu : "Si j'ai la moindre interface qui sort par le moindre élève là pour le coup ça se passera mal". A qui le chef des Républicains fera-t-il croire qu'il est naïf et tombé de la dernière pluie ?

Voilà donc ce qui est sorti. Si ce n'est pas de l'Audiard ça y ressemble un peu. Des propos exterminatoires, des mots au lance-flammes, à la sulfateuse ou à la tronçonneuse. A tout seigneur tout honneur il a commencé par Macron. Le président de la République l'a "copié" l'ayant vu en "bras de chemise".

Un amuse-gueule. Le lourd, le plat de résistance vient après. "Que Fillon gagne la primaire et que derrière Macron le démolisse, ça je suis sûr et certain qu'il l'a organisé. Je pense qu'ils ont largement contribué à mettre en place la cellule de démolition. Je n'ai aucun doute que le machin a été totalement téléguidé"! On vous l'a dit, il y va franco Wauquiez.

Passons sur des petites piques concernant Merkel (totalement dépourvue de "charisme") et Sarkozy ("il faisait écouter les portables de ses ministres"). Le meilleur, le plus féroce, le plus sanglant est à venir. L'homme à abattre s'appelle Gérald Darmanin. Et là Wauquiez tire en rafales.

Le ministre des Comptes publics est qualifié de "Cahuzac puissance 10". Wauquiez évoque l'interview du 15 janvier de Darmanin quand il était visé par une plainte pour abus de faiblesse. "Mais c'est un monument à regarder ce truc. Le type sait très bien ce qu'il a fait. Il sait très bien ce qu'il va arriver. Vous penserez à moi dans les semaines qui viennent mais lui je ne lui promets pas un grand destin."

Et encore ce qui suit. Wauquiez a demandé à plusieurs reprises la démission de Darmanin. "J'ai sorti ça, j'ai été en minorité à l'intérieur de mon parti. Moment très dur pour moi à gérer. J'ai eu toute une série de voix dissonantes : non, mais nous on trouve que c'est bien, faut qu'il reste, présomption d'innocence. J'ai eu une séance de débat autour de la table avec un certain nombre de responsables de notre famille politique. En les regardant dans les yeux je me demandais : il y en a combien qui se disent "pourvu que ça m'arrive pas".