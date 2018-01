Laurent Wauquiez efficace dans la contradiction, moins convaincant dans la construction

Invité de l'Emission Politique, deux jours avant la réunion du premier Conseil National depuis son élection à la tête de LR, Laurent Wauquiez a pu mesurer le long chemin qui attend la droite avant de retrouver un jour les commandes du pays. Et avant d'incarner celui qui la conduira à la victoire, Laurent Wauquiez a du pain sur la planche: si à l'issue de l'émission un sondage réalisé sur le vif l'a jugé convaincant pour 50% des interviewés représentatifs de l'ensemble des Français, une étude Odoxa-Dentsu commandée par Le Figaro et France-Info montre que si 59% des Français le jugent dynamique, 46% le trouvent agressif, 44% démagogue et 51% pensent qu'il imite le Front National.

Et lui qui se veut le représentant de la France rurale, celle qui souffre de la mondialisation, face à un Emmanuel Macron qui incarne cette mondialisation, ne supplante pas le chef de l'Etat sur "la connaissance de la province". Avec 54% d'opinions favorables, Emmanuel Macron est considéré comme "plus proche des gens" que Laurent Wauquiez (39 % ). Le fait de répéter à l'envi qu'il habite en Auvergne, ne crédite pas le Président de LR d'une "suprématie" provinciale. Cela risque au contraire de le priver d'une partie de l'électorat urbain qui se sentira, lui, incompris par la droite ....

Cependant Face à ses intervieweurs et ses contradicteurs, le multi-diplômé Wauquiez a su résister, faute d'avoir vraiment su démontrer que "la droite est (déjà) de retour". Il entend en tous cas se consacrer pleinement à cette tâche puisqu'il a annoncé qu'il ne sera pas tête de liste aux élections européennes de 2019, qui préoccupent déjà les états-majors politiques. Cela ne l'empêchera pas de faire campagne contre un nouvel élargissement de l'Union Européenne aux pays des Balkans, comme le prône Emmanuel Macron. Au porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux qui défendait la création d'un budget européen "qui permettrait à l'Europe d'être un espace de protection", Laurent Wauquiez a opposé la priorité aux entreprises françaises, refusant que " les Allemands soient les seuls à profiter du système européen". Et lorsque le porte parole du gouvernement tente de mettre en avant l'imminente augmentation du pouvoir d'achat promise par Emmanuel Macron, Laurent Wauquiez lui renvoie l'augmentation de la CSG qui frappe durement les retraités, et les 42% des cadeaux fiscaux qui profitent aux 5% les plus riches ". Il s'est également montré très combattif face à Alain Minc qui regrettait que Laurent Wauquiez ne soit pas resté "un héritier de Valéry Giscard d'Estaing ", en utilisant notamment un vocabulaire proche de la tradition de l'extrême droite. "Le monde a changé, j'ai fait le choix de me remettre en question" lui a rétorqué Wauquiez qui a mis en avant les méfaits de la mondialisation et souligné " les limites de la pensée unique" dont son interlocuteur fait figure de représentant.