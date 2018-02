Larry Fink, Bertrand Badré et Emmanuel Macron veulent réécrire le monde. Et nous ?

Parfois il faut commencer un livre par la fin. Pour mieux en écrire le début. Le début d’une nouvelle ère. Pour cela il faut accepter de respirer un nouvel air. Le monde est peut-être à la veille de sa plus incroyable refonte et cela fait pourtant moins de bruit que le plus petit fait divers. Moins que la grève des VTC, l’héritage de Johny ou les écoutes de Wauquiez. Pourtant tous ces faits divers pour café du commerce, indigne des enjeux de notre siècle auraient dû laisser place, si nous avions une presse plus éclairée, à cette déclaration majeure du plus grand fonds privé au monde, Blackrock !

Je ne ferai pas ici, la traduction de la lettre de Larry Fink, publié sur le site de Blackrock. Juste un tout petit résumé pour en comprendre la portée. Au même moment, où le succès rencontré par Bertrand Badré, qui a sortit un livre remarquable sur ce que devrait être la nouvelle finance, les nouvelles formes et critères d’investissement et la nouvelle mesure de la rentabilité. Au même moment, où Emmanuel Macron, décidément en phase avec son temps, lance la mission Sénard-Notat, sur la responsabilité sociétale des entreprises.

Je vous invite à lire la déclaration de Larry Fink. Enlevez son nom, lisez-la et demandez-vous si un Bernie Sanders aurait pu l’écrire ? Je pense que oui, en plus violent peut-être, mais il aurait pu. Et pourtant on parle du plus gros fonds privé au monde avec plus de 1.6 trillion d’actifs sous gestion. En gros, il est investit dans TOUTES les entreprises qui comptent dans le monde. Lire https://www.blackrock.com/corporate/en-no/investor-relations/larry-fink-ceo-letter .

Que trouvons-nous en quelques phrases clés ?

Les Etats n’ont plus la capacité, la vision et les moyens de changer le monde, ni même de vraiment assurer le long terme et l’intérêt général. C’est donc aux entreprises de le faire ou d’y contribuer plus efficacement. Eventuellement à leur côté.

Les entreprises sont soumises au diktat du profit trimestriel. C’est une folie qui doit cesser, car elle ne fait que des victimes sur le long terme. Une entreprise doit faire du profit en étant meilleure et non en tuant son propre avenir. Ses salariés. La planète.

L’écart de richesse que le système aboutit à créer est la meilleure recette pour une explosion sociale à terme et l’appauvrissement des peuples, qui se transforment en une anxiété majeure face à l’avenir et donc trouvera une traduction politique dans le type de leader qu’ils mettront au pouvoir.

Il faut déterminer ou revoir les indicateurs qui font la valeur d’une entreprise, en intégrant sa contribution à faire une société plus juste, servir un objectif plus large que la simple création et augmentation du profit. Lui donner un sens.

Investir dans des boards faisant plus de place à la diversité, afin d’accroître la vision, le champ, la perspective des entreprises.

Bertrand Badré dans son livre « Can Finance Save the World ? » préfacé par Emmanuel Macron et Gordon Brown, va encore plus loin en demandant de revoir la totalité des indicateurs qui mesurent le succès d’un investissement, l’enrichissement d’une nation.