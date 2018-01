Une large étude souligne que le traitement de la santé cardiaque est dangereusement inégalitaire pour les femmes

Atlantico : Une étude anglo-suédoise effectuée sur les dossiers médicaux de plus de 180.000 patients tend à montrer que les femmes seraient deux fois plus susceptibles que les hommes de mourir de la forme la plus grave de crise cardiaque. Les chercheurs privilégient comme explication la différence de traitement que reçoivent les femmes. Existe-t-il théoriquement ou en pratique des raisons de traiter différemment un homme et une femme face à certains types de crises cardiaques ?

Jean-François Thébaut : Tout ce qui fait la gravité pronostic d’une atteinte coronarienne aiguë (SCA) est essentiellement du à deux facteurs: d’abord la précocité du diagnostic et donc la prise en charge la plus optimale dans le temps le plus bref afin de pouvoir revasculariser (déboucher les artères) dans les délais les plus précoces et ensuite la nature et la complexité des lésions que l’on découvrira à la coronarographie (radiographie des artères coronaires).

Or malheureusement d’une part les femmes présentent plus souvent que les hommes des formes atypiques de symptômes ou de douleurs qui sont autant de facteurs de retard au diagnostic et donc qui aggravent le pronostic et d’autre part les lésions coronariennes sont souvent différentes de celles des hommes. Artères plus fines ( en rapport avec la taille du coeur plus petit) et plus diffuses donc moins accessibles à l’angioplastie ( dilatation avec pose de stent coronaire).

Ce n’est donc pas le sexe qui guide le traitement mais le délai par rapport au début de la crise et la nature des lésions. En outre jusqu’à ces dernières années les femmes présentaient cette pathologie plus tardivement que les hommes ( près de 10 ans en moyenne), donc plus souvent associées à d’autres maladies qui aggrave le pronostic .

Donc en théorie les mêmes traitement s’imposent à lésions et terrain comparable.

Cependant beaucoup d’études montraient que les traitement étaient, pour toutes ces raisons souvent plus médical avec moins de revascularisation chez les femmes. Ce qui n’est pourtant pas le cas de l’étude suivante.

Une autre étude, publiée par l'Université Technique de Muniche cette fois-ci, faisait le même constat, mais pointait du doigt le fait que la gent féminine avait plus de chance de développer des maladies coronaires diffuses que des infractus du myocarde, plus courants chez les hommes. Elles seraient victimes de ces attaques plus tard et avec des symptomes différents ou moins visibles. S'agit-il selon vous de problèmes biologiques ou de problèmes psycho-sociaux ?

Dans cette étude les patients ont été rétrospectivement appariés pour essayer de gommer les différences précédemment décrites. Et pourtant bien que les patienttes soient comparables en âge et facteurs de risque que les hommes et bien que le nombre de revascularisations soit comparable, il apparait un pronostic plus grave, avec plus de décès chez les femmes que chez les hommes au cours de la première année de suivi. Mais cette différence est gommée à 5 ans, ce qui atteste de l’équivalence des traitements au long cours de prévention secondaire.