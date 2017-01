"Langevin Créateur d'Illusions" : convivial, chaleureux, et bluffant

SPECTACLE

Langevin Créateur d'Illusions

INFORMATIONS

Casino de Paris et en tournée.

Casino de Paris

16 Rue de Clichy

75009 Paris

Réservations: 0892 69 89 26

Du mercredi au samedi à 20h00

ATTENTION: dernière à Paris, le 4 février.

En tournée dans toute la France et en Suisse à partir du 9 mars

www.casinodeparis.fr

L'AUTEUR

Langevin est passionné, depuis sa tendre enfance, par toutes les formes de magie. Mais même s' il la pratique très jeune, il ne parvient pas immédiatement à en faire son métier.

Grâce à de longues études en sciences et en physique, il réussit à créer un grand nombres d'illusions, ce qui lui permet d'intégrer le casting de la série TV québécoise "Comme par magie".

Devenu la star de l'illusion de l'autre côté de l'Atlantique, Langevin nous présente actuellement son spectacle au Casino de Paris avant de lancer sa tournée française.

THÈME

Langevin nous raconte son histoire, au travers de nombreux tours de magie et d'illusions. Son enfance, sa passion pour la magie, ses études... chaque épisode de sa vie est accompagné par un univers magique.

POINTS FORTS

- Un spectacle familial et chaleureux qui séduira le plus grand no mbre par la variété de ses numéros.

- Langevin enchaîne les prouesses. Le public est impressionné par ses illusions, toutes plus folles et inexplicables les unes que les autres.

- Langevin met immédiatement le public à l'aise, et celui-ci joue un rôle essentiel dans le show. A chaque numéro, l'artiste fait monter une ou plusieurs personne sur scène. Cela donne encore plus de rythme au spectacle, et un côté très sympathique.

- Le spectacle est vraiment prenant et Langevin véhicule des messages essentiels d'espérance et de persévérance.

POINTS FAIBLES

Je n'en vois pas.

EN DEUX MOTS ...

Luc Langevin est impressionnant d'humilité, eu égard à son immense talent. Il est tout simplement exceptionnel.

RECOMMANDATION : EN PRIORITE