Laissez-nous respirer ! Cet anti-racisme dévoyé qui détourne la victoire de la France au mondial 2018 en nous tirant vers l’abîme d’un redoutable piège

Atlantico : Dans un tweet le professeur de droit à l'université de Détroit Khaled Beydoun, estime que la victoire de l'équipe de France devrait inciter les Français à en finir avec "un racisme et une islamophobie latents". Nous pouvons lire ceci : 80% de votre équipe est africaine, cessez le racisme et la xénophobie. 50% de votre équipe sont musulmans, cessez l'islamophobie. Les Africains et les Musulmans vous ont livré une deuxième Coupe du Monde, maintenant rendez leur justice. Si l'on suit ce raisonnement, alors un évènement négatif remettrait en cause le bienfondé même de l'immigration et viendrait presque à justifier une certaine forme de racisme.

N'est-pas, paradoxalement, nourrir une idéologie raciste ?

Bertrand Vergely : Quand il est question aujourd’hui de racisme on mélange tout et la réaction de ce professeur canadien en est une pathétique illustration. Le racisme est une théorie qui a été mise en place au XIXème siècle par Gobineau. Se présentant comme étant une science cette théorie repose sur une seule idée : les races sont inégales. Il y a les races supérieures et les autres. Les nazis ont été racistes. Soyons clairs, aujourd’hui, plus personne ne véhicule de telles idées. D’où l’ineptie du terme raciste utilisé à toutes les sauces et ce afin d’exprimer toute autre chose à savoir le rejet de l’autre, le rejet de la différence. Ainsi, selon cette nouvelle définition du racisme, il faudrait aimer tout le monde et qui n’aime pas tout le monde serait raciste. Idée absurde. Comme personne, à part Dieu, n’est en mesure d’aimer tout le monde, cela aboutit à cette conclusion : le monde entier est raciste.

Il serait plus juste de parler de xénophobie, de peur de l’étranger. Mais là encore, qui aujourd’hui est vraiment xénophobe ? Qui a peur de tous les étrangers quels qu’ils soient ? Que ce soient les Belges, les Suisses, les Luxembourgeois, les Lichtensteiniens et les autres ? Personne.

De ce fait qu’appelle-t-on racisme et xénophobie ? Le fait qu’il y ait des abcès de fixation à propos non pas tant d’une population que d’un événement. Ce qui malheureusement peut entraîner des réactions contre les populations. Ainsi, un jour ce sont les Roms à cause de leurs camps. Un autre les Polonais à cause des plombiers ou des chauffeurs routiers payés à bas prix. Par le passé, ce furent les italiens. Aujourd’hui de sont les Africains ou bien encore les Musulmans. Pourquoi ? Sont-ce eux qui font peur ? Non. La France connait depuis des décennies des populations qui viennent des quatre coins du monde et les choses se passent fort bien. Le couscous et les nems font partie de la cuisine quotidienne des Français et tout le monde regretterait que cela ne soit pas le cas. En fait c’est l’entrée illégale sur le territoire français qui fait peur quand il s’agit d’Africains. Comme ce sont les attentats qui font peur quand il s’agit de l’islam. Peut-on en vouloir aux Français ? Non. Quand on a le respect de la loi et du droit, fondement des droits de l’homme, il n’est pas choquant de vouloir que la loi et le droit soient respectés. Quant aux attentats, comment ne pas se poser des questions au sujet de groupes qui revendiquent la violence au nom de l’islam ? Comment ne pas avoir de légitimes inquiétudes quand on voit la francophobie s’exacerber dans ces groupes et au-delà ? Tant il est vrai qu’il faudra un jour que l’on ouvre les yeux. On s’élève contre l’islamophobie et on a raison. Elle est détestable et dangereuse. Quand en profitera-t-on pour s’élever contre la francophobie qui, de façon éhontée, se sert de l’amalgame entre France et racisme et islamophobie pour déverser, sous prétexte de dénonciation et d’antiracisme, des propos de haine à propos de celle-ci en toute impunité ? Le professeur canadien se rend-t-il compte que l’assimilation qu’il fait entre France et racisme ainsi qu’islamophobie renvoie mot pour mot aux arguments qu’ont utilisé les massacreurs du bataclan pour justifier leurs crimes ?