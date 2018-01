Laïcité à la Macron : quelques arguments pour s’en inquiéter

Cela s’est affirmé à la faveur d’un mouvement venu de personnalités publiques, d’institutions à un titre ou à un autre complices, et de forces obscures à l'agressivité sans limite. La vision qu'a présentée Emmanuel Macron lors de ses voeux aux autorités religieuses, le 4 janvier dernier, n'a rien pour nous rassurer. Il a expliqué voir dans l'Etat un rôle d'organisateur de l'islam de France sous le signe de religions considérées comme garantes de la laïcité. Comme à son habitude, il a dit à chacun ce qu'il avait envie d'entendre, sans rien lever des confusions sur lesquelles joue la montée d'affirmations identitaires réintroduisant la race en politique à travers un procès anti-blancs, qui comprend tous les dangers.

Pour l’Observatoire de la laïcité, la laïcité n’est pas menacée. Un aveuglement à haut risque sur la question de l'islam.

Une quinzaine de jours avant les voeux du Président aux cultes, l'Observatoire de la laïcité qui est en charge de veiller au respect de la laïcité et à sa protection, a rejoué le "Circulez, il n'y a rien à voir !", par la voix de son président Jean-Louis Bianco. Dans La Dépêche du midi, le 13 décembre dernier, il affirme : «à nos yeux, la laïcité n'est pas menacée, contrairement à ce que croient nos concitoyens". Concernant la question de l'islam, il affirme que «la très grande majorité de nos compatriotes musulmans vivent leur religion pacifiquement». Il estime ensuite qu'aller dans le sens de " l'extension de la neutralité" serait un danger pour les libertés, pour souligner, que l'on «n'a pas besoin de durcir la loi. Il faut la connaître, la faire respecter et l'appliquer avec fermeté et sagesse». Si nombre de nos concitoyens de confession musulmane pratiquent leur religion dans le respect de la République, on ne peut nier la montée du communautarisme islamique, dont la manifestation la plus évidente est celle du développement du port du voile, avec de plus en plus de fillettes affublées de cette prédestination à l'inégalité sexuelle. Plus insidieusement, on assiste dans tous les domaines, à la montée de revendications communautaires à caractère religieux, de l’entreprise à l’hôpital, avec de temps à autres un pic nerveux comme au moment où les burkinis se sont répandus de façon spectaculaire en forme de provocation sur nos plages, au lendemain de l’attentat de Nice. Mais en réalité, pour beaucoup, ces revendications se voient satisfaites par les reculs, petits arrangements et compromissions de nombreux élus qui gèrent à vue les affirmations identitaires dans les quartiers depuis bien longtemps, en choisissant la carte du laisser-faire contre une paix sociale illusoire voire l'espoir d'une réélection. Mais il faut bien dire aussi que ces derniers ne sont pas aidés par cet Observatoire qui ne voit rien et la confusion entretenue par nos élites, la façon dont l'Etat ferme aussi trop souvent les yeux comme sur les prières de rue. On refuse de voir le lien entre communautarisme et radicalisation.