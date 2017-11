Laïcité & islamisme : où va donc Emmanuel Macron dans les conflits qui déchirent la gauche et tiennent le pays sous tension ?

Atlantico : Dans la "guerre" qui voit s'affronter à gauche défenseurs de la laïcité (dans le sillage de Manuel Valls) et défenseurs des communautés religieuses (autour de l'Observatoire de la laïcité de Jean-Louis Bianco), où se positionne Emmanuel Macron ? Que disent de lui ses prises de positions et ses actions politiques sur ce sujet ? En quoi son choix de prononcer un discours le 9 décembre prochain, à l'occasion de l"anniversaire de la loi de 1905 peut il être un indice à ce sujet ?

Guylain Chevrier : Le Président de la République cherche à rassurer les uns et les autres, par une position d'équilibriste que l'on retrouve dans différents domaines de son action, ou de celle de son gouvernement, où on frôle souvent la confusion.

A propos de sa politique dans les quartiers prioritaires en matière de politique de la ville, il explique que la République a sa part de responsabilité, car elle aurait abandonné en partie ses obligations dans les quartiers, passant allègrement sur une politique de la ville qui l'a précédé et n'a pas été dépourvue de moyens, en donnant ainsi indirectement raison au discours sur lequel surfe la radicalisation. D'un autre côté, il explique qu'il ne confondra jamais les millions d'habitants des quartiers populaires avec quelques milliers de radicalisés, dénonçant le détournement fait "par des représentants d'une religion transfigurée, déformée qui porte à la haine et au repli", critiquant le communautarisme. Un discours ambiguë auquel les Français sont habitués mais dont ils se lassent, et surtout d'entendre toujours la République mise au banc des accusés, alors que les revendications religieuses à caractère communautaire venues de l'islam se multiplient, que les voiles intégrales dans certains quartiers ne rencontrent aucune contradiction, les prières de rue n'attirent pas l'attention des représentants de l'Etat dans les territoires concernés, les provocations du burkini sur nos plages manifestant un communautarisme inquiétant, qui est un des symptômes de la radicalisation religieuse, sont défendus unilatéralement par le Conseil d'Etat...

Si on se réfère à l'annonce par le Ministre de l'intérieur de la mise en place auprès de lui d'une instance "informelle" interconfessionnelle, en complète contradiction avec la loi de 1905 de Séparation des Eglises et de l'Etat disant pourtant que ce dernier ne reconnait aucun culte, on s'inquiète encore plus, rajoutant encore à la confusion. N'oublions pas non plus que dans ce contexte, on a vu dans le même moment: le frère de Mohammed Merah dédouané par le tribunal de ses responsabilités comme endoctrineur, qui a pourtant armé idéologiquement son frère pour qu'il tue au nom de l'islam; la tombe d’Ilan Halimi être profanée pour la seconde fois, avec des appels au meurtre et des tags de soutien à Fofana, chef du gang des barbares ; le journal satirique Charlie Hebdo être la cible d'une vaque de menaces de mort et d'un déferlement de haine, parce qu'il a osé faire sa Une sur "l'affaire" Tarik Ramadan, accusé plusieurs fois de viols dans le contexte de libération de la parole sur ce sujet.