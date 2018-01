Lactalis : Emmanuel Besnier, coupable idéal de tous ceux qui cherchent à faire oublier qu’ils ont eux-aussi des responsabilités

Nous sommes passés à côté d’un tel drame, mais ces derniers jours beaucoup ont pensé que cela pouvait se passer, à commencer par tous les parents qui ont des enfants en bas-âge. Du coup, la machine politique et médiatique s’est emballée cette semaine, alors que cette affaire a démarré il y a presque six mois.

Depuis six mois donc, le producteur Lactalis s’interroge sur la qualité de son lait, il enquête discrètement, hésite.

Depuis six mois, les organisations de contrôles dépêchées normalement par l’administration, enquêtant de leur côté, les avertissent. Du côté des distributeurs, on compte les lots, puis on en retire, et on recompte et on en élimine encore et encore. L’usine de Craon s’arrête, puis repart, puis s’arrête à nouveau et tire son rideau de fer.

Pendant ce temps-là, aux quatre coins de la France, quelques dizaines de bébés souffrent de contamination à la salmonelle et sont transportés à l’hôpital.

Depuis une semaine, la machine gouvernementale est sortie de sa réserve, l'administration s’est remuée, la grande distribution a tout fait pour se dédouaner. Sauf l’entreprise à l’origine du scandale est restée muette. Ce qui a fait de ses dirigeants des coupables non seulement très utiles, mais vaincus par la vindicte populaire.

L’entreprise est évidemment responsable du dysfonctionnement et son Président est devenu un coupable évident dans la mesure où il est resté absent et silencieux. Mais ce silence n’a-t-il pas rendu service à tous ceux qui n’étaient pas innocents et qui n’ont pas cessé depuis dix jours de se dédouaner ?

« Ce n’est pas nous madame, c’est la faute de Lactalis, ce n’est pas nous ... » Bien sur, ce n’est personne puisque le coupable désigné se cache dans son manoir de Mayenne. « S’il se cache, c’est qu’il a évidemment beaucoup de choses à se reprocher ».

1ère erreur, le silence d’Emmanuel Besnier. Mais ça n‘est pas une erreur, c’est dans son ADN.Dans sa culture. Emmanuel Besnier ne parle pas, sauf à sa famille, qui détient l’entreprise et à ses proches collaborateurs. Il ne parle pas parce qu’il considère qu’un chef d’entreprise n’a pas à parler. Emmanuel Besnier est à la tête du groupe Lactalis depuis dix-huit ans. Il a transformé ce groupe familial en numéro un mondial du lait, mais personne ne le connaît. Or, Lactalis compte quelques 75 000 salariés dans 85 pays, dont 15 000 en France. Mais rares sont ceux qui l'ont déjà vu. Les milliers de producteurs qui alimentent cette gigantesque machine ne le connaissent pas davantage. « Son grand-père, qui a fondé l'entreprise en 1933, allait dans chaque ferme, saluer chaque producteur, dit-on. Mais lui, personne ne le voit jamais ! Moi, en vingt ans de responsabilité agricole dans le département, je ne l'ai jamais rencontré » dit Philippe Jehan, président du syndicat agricole FNSEA de Mayenne, le berceau de Lactalis dont le siège est à Laval. L’ancien ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll qui est du Mans, la ville voisine, a toujours dit qu’il ne le connaissait pas et n’a même pas son numéro de portable. Il a été ministre cinq ans.