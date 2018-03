Lâcheté, indifférence ou... peur ? Ce détail gênant qu’oublient les campagnes de prévention qui cherchent à impliquer les usagers dans la lutte contre le harcèlement et les agressions sexuelles dans les transports en commun

Atlantico : Valérie Pécresse a annoncé lancer une campagne pour sensibiliser les Franciliens aux agressions sexuelles et harcèlements dans les transports en commun. Si l'objectif de la campagne est évidemment louable, ne peut-on pas considérer que cela ne résoudra en rien le problème ?

Guillaume Jeanson : L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, a publié une étude en décembre, suivant laquelle au moins 267.000 personnes, « essentiellement des femmes », ont été victimes d’atteintes sexuelles en 2014 et 2015 dans les transports en commun. Le problème est donc réel et on peut saluer le souhait de Valérie Pécresse de tenter d’y apporter une réponse. Ce que l’on sait aussi, c’est que d’une infraction à l’autre, les taux de dépôt de plainte diffèrent considérablement. Ainsi, en matière d’infractions sexuelles, les victimes déposent beaucoup moins souvent plainte que pour d’autres infractions, telles que celles d’atteintes aux biens.

Ceci s’explique tant pour des questions tenant à l’impact psychologique sur la victime (celle d’une agression sexuelle nourrit en effet très souvent une honte et une culpabilité qui l’incitent à garder le silence) que pour des problématiques plus simples d’assurance (notamment pour les déclarations de sinistre des cambriolages). Ainsi pourrait donc peut-être s’expliquer, au moins en partie, ce pourquoi sur les 47.000 appels et SMS reçus en 2017 par les centres d’appels d’urgence dans les transports franciliens, 180 seulement concernaient des cas d’agressions et de harcèlements sexuels. Devant cette réalité, le souhait de Valérie Pécresse semble être de libérer la parole des victimes et de pousser à agir. Le slogan choisi : « Ne minimisons jamais le harcèlement sexuel. Victimes ou témoins, donnez l’alerte » est à cet égard explicite.

Mais une autre raison explique aussi souvent le faible nombre de dépôt de plainte. Et il est loin d’être évident qu’une simple campagne de sensibilisation y pourra cette fois-ci changer grand-chose. Il s’agit de la certitude pour un nombre croissant de victimes de l’inutilité d’enclencher un processus judiciaire qui n’aboutira, selon elles, à rien de bien sérieux. Derrière cette appréhension, se dessine en réalité la crainte d’un phénomène bien connu des victimologues : celui dit de la « victimisation secondaire » qui traduit une réalité lorsque la victime d’infraction souffre des conséquences négatives découlant de la façon dont elle a pu été traitée par les autorités après avoir déjà souffert des conséquences de l’infraction dont elle s’est déclarée victime. Si l’on s’intéresse à cet égard aux traitements judiciaires des infractions sexuelles, rappelons, comme l’écrit ma consoeur Carinne Durrieu Diebolt dans un article intitulé « la correctionnalisation du viol : point de vue d’un avocat de victime » et paru l’année dernière sur le Village de la Justice, que bien que le viol soit légalement un crime qui doit être jugé par les cours d’assises, « on évoque pourtant un taux de correctionnalisation de 60 à 80% des viols ». Ce chiffre est considérable et il est urgent d’en prendre véritablement la mesure. Surtout si, comme l’écrit plus loin ma consoeur : « La proposition de correctionnaliser est un choc pour les victimes qui doivent y être préparées, car il peut tourner à l’affrontement avec les magistrats. La victime peut refuser la proposition de correctionnaliser le crime, mais certains juges s’autorisent à exercer un chantage entre accepter la correctionnalisation ou encourir un non lieu. ».