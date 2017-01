Kuroko’s Basket Extra Game : le brillant épilogue d'une série culte

BD/MANGA

KUROKO’S BASKET EXTRA GAME

de Tadatoshi Fujimaki

éd. Kazé

Série complète en 2 volumes

L’AUTEUR

Né le 9 juin 1982 à Tokyo, Tadatoshi Fujimaki est essentiellement connu pour sa série culte sur le basket ball, Kuroko’s Basket, publiée aux éditions Shueisha au Japon et aux éditions Kazé en France. La série se termine sur son trentième tome en 2014 au Japon (novembre 2016 en France) et un épilogue en deux tomes, Kuroko’s Basket Extra Game est publié en France en novembre 2016 et janvier 2017.

THEME

Kuroko’s Basket est une série qui entre dans le genre manga sportif. Proche du shônen (manga pour adolescents et jeunes hommes), il en reprend les stéréotypes : l’équipe du héros doit remporter victoire sur victoire et se surpasser pour devenir la meilleure.

Les héros évoluent tout au long de leur aventure, s’améliorant dans leur sport tout en gagnant en maturité. Surpassement de soi et camaraderie sont au cœur du manga sportif.

Lorsqu’il était collégien, Kuroko faisait partie de la « Génération Miracle », une équipe de six jeunes basketteurs très prometteurs. Inscrits dans différents lycées, les amis se séparent et l’équipe est dissoute. Kuroko continue à pratiquer le basket dans le club de son lycée et rencontre Kagami, un nouveau basketteur revenu des Etats-Unis, avec qui il forme un duo très efficace lors des matchs inter-lycées.

L’histoire de Kuroko’s Basket Extra Game commence par une humiliation. Lors d’un match amical universitaire entre Japon et Etats-Unis, l’équipe américaine des Jabberwock remporte le match et, profitant de sa victoire, se met à insulter l’équipe vaincue et se moque ouvertement du basket japonais. L’humiliation est telle qu’un coach sportif, présent à ce moment-là, décide de leur donner une bonne leçon. Le pari est lancé: il a une semaine pour former une nouvelle équipe avant l’affrontement ! Il fait donc appel aux anciens membres de la « Génération Miracle » qui, pour la première fois depuis des années, ne vont plus jouer les uns contre les autres mais ensemble pour sauver l’honneur du basket japonais.

POINTS FORTS

Bien que Kuroko’s Basket Extra Game soit un épilogue, il n’est pas nécessaire de connaître Kuroko’s Basket pour lire cette courte série. Sans perdre son lecteur, le récit nous fait entrer immédiatement dans l’action. On découvre une « Génération Miracle » haute en couleurs, forte et soudée.

Le basket, thème central de cette histoire, est représenté graphiquement de façon très dynamique. Le dessin de Tadatoshi Fujimaki est vif, fort et donne à la lecture une puissance attractive. Loin de donner de ce sport une vision trop universitaire, le lecteur est jeté en plein match avec suffisamment d’informations sur les techniques des joueurs pour apprécier les retournements de situation et les scores très serrés. Cela donne une vision très réaliste et en même temps très positive du basket : les héros aiment ce sport et cette passion est très clairement renvoyée au lecteur tout au long de la série.