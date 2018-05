"Kupka, Pionnier de l’abstraction" : un homme compliqué, un peintre d'idées, abstrait, bon à découvrir

EXPOSITION

KUPKA, Pionnier de l’abstraction

INFORMATIONS

Jusqu' au 30 juillet

Grand Palais, entrée square Perrin

Ouvert de 10h à 20h du jeudi au lundi; de 10h à 22h le mercredi. Fermé le mardi.

www.grandpalais.fr

RECOMMANDATION

Bon

THEME

Après une première rétrospective en 1989, au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, le Grand Palais revient sur l’œuvre du tchèque Frantisek Kupka, soit 300 tableaux déployés en 5 sections.

L’accent est mis sur ses chefs d’œuvres symbolistes, ses premiers portraits expressionnistes et son passage à l’abstraction.

K’exposition met aussi en valeur la personnalité singulière de Kupka, habité par une quête existentielle. Lui qui affirmait ne plus vouloir peindre que des concepts, des synthèses, des accords…mais à Paris, passage obligé sur le chemin de la reconnaissance artistique.

Pourtant, en se plaçant en marge de tout groupe et de tout mouvement, sans doute s’est-il privé des relais qui lui auraient permis d' asseoir sa légitimité.

POINTS FORTS

*excellent dessinateur, ses caricatures, parues dans « l’Assiette au beurre » ou dans d’autres journaux, en sont la preuve. De même, ses illustrations de livres de bibliophiles.

*les 2 portraits de Me Kupka, à l’entrée de l’exposition, dont celui de 1910, où son visage apparait entre des verticales colorées sont particulièrement réussis ; l’un d’eux a été retenu pour figurer sur la couverture du catalogue de l’exposition.

* «le Grand Nu » (1909-1910), avec ses aplats géométriques, incarne de manière magistrale son passage de la figure à l’abstraction.

* sa réflexion esthétique se nourrit de sciences, de philosophie, de poésie et de musique. Mais aussi de théosophie et d’occultisme. A la fois rationaliste et mystique, il veut créer une « réalité autre », lui conférant une personnalité singulière. « Amorpha, fugue en deux couleurs» et « Plans verticaux III » 1013, deux chefs d’œuvres, sont significatifs de l’évolution de ses raisonnements.

*les œuvres des années 1907-1911, peut-être les plus belles, les plus évolutives aussi, avec des compositions musicales et abstraites. Ainsi « l’eau (la baigneuse) » 1906-1909, ou « la petite fille au ballon » 1908

POINTS FAIBLES

* l'exposition est pléthorique, trop de toiles exposées saturent l’attention.

* les œuvres des années 1950 sont plus laborieuses…..

EN DEUX MOTS.

Peintre très prolifique, l’un des pionniers de l’abstraction, longtemps méconnu, Kupka gagne vraiment à être découvert. Merci à l'équipe qui a organisé cette expo au Grand Palais

L’ARTISTE