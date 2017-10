KRACK la nouvelle faille sur les smartphones : voilà comment savoir si vous êtes concernés

Atlantico : Qu'est-ce que le Krack du protocole de chiffrement WPA2 qui est survenu hier ? Comment peut-on savoir quand on est concerné par ces découvertes de failles ?

Fabrice Epelboin : Il y a plusieurs protocoles pour sécuriser une connexion entre la borne wifi et la machine. Le plus sophistiqué étant le protocole de chiffrement WPA2, et le moins sophistiqué a été craqué depuis bien longtemps. Maintenant donc, tous les protocoles qui permettent d'établir une connexion wifi peuvent être craqués. Ce qui donne des conséquences dramatiques. La loi Hadopi impose une obligation de sécurisation qui n'est finalement plus pas applicable : on ne peut plus sécuriser sa connexion wifi, c'est techniquement impossible aujourd'hui.

On ne peut donc pas appliquer la Loi.

Le simple utilisateur n'est pas du tout au courant de ces problématique de cybersécurité. Il n'est pas du tout au courant du fait qu'aujourd'hui, utiliser Windows, veut dire donner accès à sa machine à la NSA ainsi qu'a plein d'autres personnes. Le problème du crack du protocole wifi n'est finalement pas si important. Ce n'est qu'une petite partie des problèmes liés à la cyber sécurité auquel l'utilisateur devrait être au courant.

Doit-on s'attendre à une attaque informatique et un piratage de données de grande ampleur étant donné l'étendue du système d'authentification sécurisé (le protocole de chiffrement WPA2 (Wi-Fi Protected Access II)) utilisé aujourd'hui par la quasi-totalité des réseaux wifi personnels ou pro ?

Encore une fois, aucun protocole n'est aujourd'hui donc sécurisé. Est-ce que l'on peut s'attendre à des attaques de grande ampleur ? A priori non parce qu'il faut être à proximité du réseau wifi pour pouvoir le craquer. Donc, même par exemple, dans une grande entreprise, on compterait seulement quelques centaines de machine attaquées. Ce n'est cependant pas impossible d'imaginer des logiciels qui se répandent sur des myriades d'ordinateurs. Cela arrivera peut-être. Cet évènement a une résonnance particulière dans les média parce que ceux-ci ne sont pas en mesure de distinguer ce qui est grave ou pas, et découvrent complètement le domaine de la cybersécurité. En fait il n'y a pas de quoi s'alerter outre mesure dans le sens ou les gens devraient déjà être au courant. C'est un épiphénomène par rapport à des phénomènes qui sont aujourd'hui infiniment plus grand (comme par exemple l'armement électronique de la NSA qui a été dérobé et distribué aux quatre coins du monde depuis déjà plusieurs mois. Ou encore cette cyber mafia que l'on soupçonne d'être russe, qui a distribué un utilitaire qui permet de prendre le contrôle à distance d'une machine Windows). Dans ces cas-là, l'espionnage d'un homme politique, d'un concurrent dans une entreprise est possible. La connexion wifi est dans un environnement ultra locale, le wifi porte à quelques dizaines de mètres. Donc finalement, l'événement est moindre.