"Kiefer - Rodin" : une confrontation intéressante, qui met en valeur le génie de Rodin

EXPOSITION



KIEFER-RODIN

INFORMATIONS

MUSEE RODIN



> 75007 Paris

> ouverture tous les jours, sauf les lundis, de 10 h à 17 h 45 (dernière entrée à 17 h 15)

> jusqu'au 22 octobre

BON

THEME

,A l'occasion du centenaire de Rodin, en 2017, Le Musée Rodin avait demandé à Anselm Kiefer de travailler à partir du thème des Cathédrales de France, ouvrage publié par Rodin cent ans auparavant.

Anselm Kiefer, cet artiste allemand, né en 1945, travaillant aujourd'hui en France, a parmi ses objectifs, celui de ne pas faire oublier l'Holocauste, et d'exprimer ses idées bibliques et cabalistiques dans ses œuvres (peinture, livre, sculpture, photographie.)

Lorsque Anselm Kiefer s'immerge dans l'oeuvre de Rodin, il entame un long voyage dans les croquis d'architecture, et dans l'univers créatif du sculpteur.



> Cette exposition témoigne de la rencontre singulière de ces deux artistes, pétris de liberté, et au delà de toute contrainte artistique.

> Mieux qu'une exposition, c'est une expérience !

- La 1ere salle, avec les 3 oeuvres monumentales des tableaux "Cathédrales" d'Anselm Kiefer, sont d'une grande majesté.

> On retrouve dans son travail, l'utilisation du plomb, de pigments saturés aux teintes de terre, d'empâtements pétris de travail de la matière.

>- Puis, dans la 2éme salle, dans des vitrines, de grands livres aux effets marbrés, d'une évocation poétique et spirituelle des Cathédrales, chargée d'érotisme

> féminin.

> A travers ces vitrines, toutes inédites, Kiefer a réalisé des rapprochements déroutants et inattendus avec les sculptures de Rodin.

> - Dans la salle 5, sont présentés des plâtres méconnus de Rodin, Ils témoignent de l'attirance des deux artistes , de leur ténacité à chahuter les convenances, en quête de sincérité et d'authenticité.

>

> POINTS FAIBLES

> Les sculptures puissantes , les bustes magnifiques, les corps enlacés évoquant l'amour, la tendresse, ont une sensualité et une sensibilité parfaites dans l'oeuvre de Rodin. La recherche d'Anselm Kiefer, malgrè sa force, et son langage, ne procure pas cette même sensation de beauté, et demande au spectateur une interprétation qui va au delà du regard instinctif.

>

> EN DEUX MOTS

> L'exposition propose une vision imprévue d'un artiste contemporain sur l'oeuvre d'un génie disparu il y a 100ans. La confrontation est intéressante.

Et puis, en sortant, on retrouve dans le jardin des oeuvres d'une grâce infinie, au milieu des frondaisons. Le parcours se termine ainsi sur une note plus harmonieuse et moins tumultueuse que la réflexion proposée par Kiefer.