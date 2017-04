'Katanga' : un magnifique récit d'aventure

BD

Katanga, 1. Diamants

de Fabien Nury et Sylvain Vallée

Ed. Dargaud

70 p.

16,95 €

LES AUTEURS

C’est le retour du duo d’Il était une fois en France : au dessin, Sylvain Vallée, au scenario, Fabien Nury !

Diplômé en « Arts graphiques et bande dessinée », Sylvain Vallée démarre jeune un projet professionnel très clair. D’abord illustrateur indépendant en publicité et dessinateur de presse, il publie en 1997 son premier album,L’Écrin, éd. Le Cycliste. 1997 sera aussi l’année du début de la collaboration avec Jean-Charles Kraehn sur la série Gil Saint-André, éd.

Glénat, 1996-2013. 2006 marquera le début de son travail avec Fabien Nury, autour d’Il Etait une fois France, éd. Glénat, 2007-2012, qui deviendra un des plus gros succès public et critique de la dernière décennie.

Que dire de Fabien Nury si ce n’est qu’il réussit tout ce qu’il écrit ? La première série dont il co-signe le scénario, W.E.S.T, éd. Dargaud, 2003-2011, rencontre un succès immédiat. Il en va de même pour Je suis légion, éd. Les Humanoïdes Associés, 2004-2007. Quant à Il était une fois en France, on ne peut que rappeler l’ampleur de son succès. Et que dire du crépusculaire et révolutionnaire thriller Tyler Cross, créé en 2013 avec Brunö aux éditions Dargaud ? On lui doit également des réussites telles que L’Or et le Sang, éd. 12Bis puis Glénat, 2009-2014 et Mort au Tsar, éd. Dargaud, 2014-2015.

THEME

Bakwanga, province du Sud-Kasaï, 20 août 1960. Van Harp, cadre sans envergure de la Forminière, puise dans le coffre de la société l’équivalent de 30 millions de dollars en diamants. Accompagné de sa femme et de sa fille, il cherche à rejoindre l’aéroport, dernière planche de salut vers l’Europe. Ils ne l’atteindront jamais et disparaîtront sans laisser de trace. Ainsi que les diamants. Et Charlie, leur chauffeur.

Dans le même temps, Armand Orsini, « conseiller spécial » du Ministre de l’Intérieur du Katanga indépendant, commence le recrutement de soldats de fortune dont la mission sera de défendre l’Etat nouvellement créé, ainsi que les intérêts miniers qui le soutiennent …

POINTS FORTS

Katanga est d’abord et avant tout un magnifique récit d’aventure. Le ton en est donné dès la mordante introduction : construite comme un ‘plan séquence’, elle est soutenue par la structure des premières pages. Découpées en une succession de vignettes horizontales qui en prennent toute la largeur, les planches inaugurales plongent d’emblée le lecteur dans un univers de cinémascope.

Si l’intrigue est adossée à un arrière-plan historique, celui-ci n’est qu’une toile de fond, un prétexte que les auteurs se sont habilement donné pour mettre en scène en toute liberté une gigantesque chasse au trésor. Ils y convoquent avec un plaisir jubilatoire une fantastique galerie de personnages ! Parmi eux …