Kadija, 17 ans, séquestrée, violée, torturée ! Mais il parait que « c’était la volonté de Dieu »…

L’affaire a bouleversé le Maroc. Mais pas tout le Maroc. Kadija a été enlevée, violée et torturée pendant des semaines par un groupe d’hommes de son village. Elle a réussi finalement à leur échapper.

La police a arrêté ses bourreaux qui n’avaient pas cherché à se dissimuler estimant que ce qu’ils avaient fait à la jeune fille était dans la normalité des choses. Libération, qui parfois fait bien son travail, a envoyé une de ses journalistes sur place.

Ce qu’elle a ramené de là-bas est effroyable. Elle a rencontré Kadija voilée (elle ne l’était pas avant son calvaire).

La jeune fille est brisée, abimée. Peut-être pour toujours. Elle n’a pas eu envie – et on la comprend – de raconter en détail ses souffrances. Mais Kadija a montré un tatouage que ses bourreaux lui avaient fait sur l’avant-bras. Une croix gammée ! Histoire de dire qu’elle ne vaut pas plus qu’une pute juive…

La journaliste a vu aussi des gens du village. Kadija y avait mauvaise réputation. Elle n’était pas voilée. Et la rumeur disait qu’elle avait déjà fait une fugue. Sous-entendu par les gens du village : elle n’a eu que ce qu’elle méritait.

Le pire est à venir. Interrogé par la journaliste, le père de Kadija n’a manifesté aucune émotion. « Je ne sais rien de cette affaire. Ma fille m’a juste raconté qu’on avait abusé d’elle ». Et pour que ses sentiments soient encore plus clairs il a ajouté ceci : « ses agresseurs ne sont pas mes ennemis, ce qui est arrivé était la volonté de Dieu ». Inch Allah comme on dit là-bas…

Mais quel est ce dieu assez cruel pour vouloir et permettre qu’on torture et qu’on viole une jeune fille de 17 ans ? Quelle est cette foi dévoyée qui voit dans une histoire aussi abominable la volonté de dieu ?

A quels types d’hommes appartient le père de Kadija qui ne veut pas considérer les tortionnaires de sa fille comme ses ennemis ? Et quels genres d’hommes sont les hommes de village pour lesquels Kadija est juste une salope qui n’a eu que ce qu’elle cherchait ? Allah serait-il bienveillant avec ces gens-là ? On aimerait être persuadé du contraire.