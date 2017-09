Justice, rentrée 2017 : les projets Belloubet n'effacent pas la cata Taubira

Certes, elle n'échappe pas aux vénielles gaffes de débutant : des téléphones en prison ? Oui ou non ? Fixes ou mobiles ? Euh... Et les tics de femme de gauche "séduite" par une "Protection judiciaire de la Jeunesse" incapable de "protéger" les jeunes qu'on lui confie ; PJJ donc fort hostile à toute évaluation réelle de son boulot... (Combien de récidives ?)

Mais là n'est pas le pire. Le pire est que sous les projets-Belloubet, sur le terrain des tribunaux et prisons, prévaut toujours la cata-Taubira (oublions charitablement l'inconsistant zombie qui lui succéda).

Car aujourd'hui, voici la réalité judiciaire est pénale française, telle qu'elle nous remonte du terrain par divers canaux professionnels ou syndicaux :

- Magistrats et personnel pénitentiaire, menacés, intimidés, furieux ou inquiets,

- Prisons-passoires tournant parfois à la prison-chaos,

- Trop encore de décisions de justice absurdes ou scandaleuses,

- Appareil judiciaire-pénitentiaire antédiluvien et asphyxié.

• Les magistrats et le personnel pénitentiaire

Dans leurs bureaux de divers tribunaux "sensibles" (banlieue parisienne, Marseille, Nantes, Nord), ou devant les Palais de justice, des magistrats sont menacés, droit dans les yeux, par des voyous ou leurs complices. Pour seule protection - parfois - un vigile blême de peur, peu tenté d'intervenir. Publiquement, certains magistrats (Grenoble, Thonon-les-Bains,) dénoncent une justice sinistrée et le règne des voyous sur leur ville. Et leurs conditions de travail, et le surmenage : ensemble, les six juges d'application des peines du TGI de Nanterre traitent ainsi un millier de dossier par an. En jours effectif de travail (déduit les congés, corvées diverses, etc.), cela fait un dossier par jour - ce qui est absurde.

Pour les surveillants de prison, c'est plus violent encore : (Fresnes) un surveillant est lynché devant chez lui par d'ex-détenus, dents cassées, 21 jours d'ITT ; (Villepinte) des surveillants cernés par des voyous hostiles, menacés de mort sur le parking ; Idem à Bois-d'Arcy ; (Villepinte, encore) cinq voitures de surveillants incendiées sur un parking jouxtant la prison ; (Fleury-Mérogis) bagarres au quotidien entre détenus et gardiens - idem bien sûr, au quotidien, dans des prisons de province : (Toul) jet d'huile bouillante au visage d'un surveillant, gravement brûlé ; à la "prison de haute-sécurité" de Condé-sur-Sarthe, un gardien menacé d'égorgement reçoit au crâne et au dos des coups d'un stylet artisanal de 15 cm ; ainsi de suite (à Osny, par exemple). Bilan de juillet- août 2017 dans les 187 prisons françaises : 480 agressions, parfois graves.

• Prisons-passoires, prisons-chaos

Fouille d'une seule salle commune, toujours à Condé-sur-Sarthe ; on y trouve vingt armes blanches (capables de tuer) bricolées sur place, de la drogue et du matériel informatique. Téléphones portables en prison : 33 500 saisis en France en 2016 - déjà 19 300 au premier semestre 2017. Or un portable, c'est une caméra et l'expédition de vidéos hors de prison :