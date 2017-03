La justice s'est invitée dans la présidentielle et voilà pourquoi ça n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie

La démocratie est fragile, c’est notre bien commun. Quand elle est mise en péril, il est important de le voir et d’en tirer les conséquences. La justice s’est invitée à la table de l’élection présidentielle, ce n’est pas une bonne nouvelle.

Quand Le Canard Enchainé sort son article sur la conduite du parlementaire Fillon, il apparait tout de suite qu’il y a une apparente contradiction entre ce qui est découvert et les propos du candidat. Pour le public, il y a le soupçon d’une faute morale à laquelle il faut que le candidat réponde. Ce qui choque, en effet, n’est pas le fait de faire travailler à ses côtés son épouse mais le montant des prestations encaissées. L’interrogation du peuple de France est donc la distance entre les propos et les pratiques. Pour restaurer la confiance des électeurs, il fallait donc que le candidat s’explique et fasse preuve de compréhension du désarroi occasionné par la nouvelle, y compris chez ses meilleurs amis.

Immédiatement, la justice a voulu se saisir de ce dossier et le candidat a plaidé la "légalité" de ses actes. Ce n’était pas le problème, et la suite nous l’a montré ! En déplaçant le débat de la morale à la justice, on a finalement demandé aux juges de sanctionner une faute morale et nous sommes empêtrés collectivement dans cette impasse absurde. Il n’y a plus de campagne présidentielle, il n’y a plus qu’un débat juridique sur la légalité ou non de la conduite incriminée conduisant à des dépenses publiques incroyables pour des sommes finalement dérisoires au regard des enjeux de la compétition présidentielle.