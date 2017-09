Jusqu'où pourrait monter la France insoumise pendant le quinquennat Macron ?

Atlantico : Selon un sondage IFOP publié le 6 septembre, 45% des Français estiment que la France insoumise incarne le mieux l'opposition au Président de la république, mais un sondage Odoxa publié par le Figaro le 21 septembre indique que 66% des Français jugent que Jean Luc Mélenchon serait lui-même un mauvais président. Alors que la France insoumise s'installe progressivement dans le paysage politique français, quelle est la marge de progression du parti ?

Bruno Cautrès : ​La question de la marge de progression de la France insoumise est une question qui n’a pas de réponse définitive ; nous sommes dans un contexte politique où plusieurs éléments importants vont bouger au cours des deux ou trois prochaines années notamment: les résultats économiques des politiques mises en chantier par Emmanuel Macron et la capacité ou pas du Parti socialiste à renaître de ses cendres. Selon les évolutions, on verra la France insoumise se renforcer ou au contraire revenir à un étiage plus bas.

Les élections intermédiaires (les européennes 2019 et municipales 2020) seront un vrai test pour le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Avant ces échéances, sa capacité à prolonger la dynamique de la campagne 2017 et à faire vivre une forte opposition à Emmanuel Macron jouera un rôle important dans la dynamique ou la stabilisation du phénomène. Le fait qu’Emmanuel Macron ait choisi en Jean-Luc Mélenchon son principal opposant montre que le pari est fait, côté LREM, que l’électorat de centre-gauche ne reviendra pas vers des formations politiques trop à gauche au plan économique. Mais ce pari pourra t’il être gagné si les politiques mises en œuvre par le gouvernement ont une trop forte tonalité de droite ?

Voici quelques éléments qui peuvent avoir une influence sur la dynamique de la France insoumise. Mais au-delà de ces éléments de court terme, le terreau sur lequel le France insoumise pourrait continuer à se stabiliser à un bon niveau électoral, voire à progresser, existe ; la France qui conteste la mondialisation et le monde de la finance, celle qui adhère aux passerelles que Jean-Luc Mélenchon fait entre ces questions et celles de l’environnement, existe. L’élection présidentielle de 2017 a paradoxalement montré la défaite de ce camp face à Emmanuel Macron mais aussi son ampleur. C’est peut-être même l’un des principaux enseignements de cette élection : il n’y a pas de consensus dans notre pays sur la question de la France vis-à-vis de l’économie ouverte et globalisée. Des représentations différentes de cette question s’opposent et ne vont d’ailleurs que prendre de l’importance.

Est-il possible de considérer que la France insoumise, de la même façon que pour le Front national, peut être soumis à un effet de plafond de verre ? En quoi les leçons du second tour de l'élection présidentielle peuvent-elles éclairer un tel effet ?

Pour répondre à cette question, il est tout d’abord important de rappeler la progression de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2017, par rapport à 2012. Cette progression est assez impressionnante. En réunissant sur son nom plus de 7 millions de bulletins de vote en 2017 a presque multiplié par deux son score de 2012. C’est un cas assez unique depuis 1958.