"Jusqu'à la garde" : une maîtrise époustouflante

CINEMA

« JUSQU'A LA GARDE »

DE XAVIER LEGRAND

AVEC DENIS MENOCHET, LEA DRUCKER, MATHILDE AUNEVEUX, ETC…

RECOMMANDATION

EN PRIORITÉ

THEME

Jusqu’à la garde est un film qui parle d’un sujet resté longtemps tabou, celui de la violence conjugale.

Tout commence dans le bureau d’un juge d’instruction, où une femme et un homme en plein divorce négocient la garde de leurs enfants. Elle, la mère (Léa Drucker), qui accuse son ancien compagnon de violences, demande la garde exclusive de son fils Julien (Thomas Gioria) et de sa fille Joséphine (Mathilde Auneveux).

Le père (Denis Menochet), dans la dénégation de cette violence, exige une garde alternée. Malheureusement, c’est lui que le juge va écouter…

Après son début quasi documentaire, le film va basculer dans le thriller psychologique. En s’immisçant dans le quotidien de ses deux principaux protagonistes, il va montrer les suites, catastrophiques, de cette décision judiciaire. Le pire va surgir…

POINTS FORTS

- Un scénario, fort, resserré comme celui-là, qui prend le spectateur dans les tenailles de la violence et de la peur, cela, avec une stupéfiante économie de moyens… Dans le cinéma français, on n’en voit quasiment jamais. Le drame de Jusqu’à la garde est imparable, implacable. Il ne se dilue dans rien, ne montre pas grand chose, s’accompagne de peu de mots et se déroule sans aucun support musical. Mais, mais il suggère beaucoup, de la violence et de la terreur que font régner les tyrans domestiques.

- Faisant entièrement confiance à la structure dramaturgique de son histoire, Xavier Legrand l’accompagne sobrement d’images à la fois signifiantes et réalistes. Filmées dans les couleurs sales des tragédies urbaines, les séquences s’enchaînent selon un rythme très calculé, sans mouvement intempestif. Aucune ne joue sur le spectaculaire ou sur le voyeurisme. Tout paraît feutré, mais la dangerosité s’insinue partout. La peur est là, poisseuse, qui croît, au fil des minutes. Selon que l’on se trouve avec le père ou avec la mère, on capte soit des regards d’une brutalité ou d’un désespoir abyssaux, soit, au contraire, des expressions tétanisées par l’effroi. Dans ce Jusqu’à la garde, qui relève de la traque d’une femme aux aguets, tout est glauque, misérable, sans échappatoire, sans concession, sans issue.

- Pour tenir le pari de ce thriller haletant et saisissant, Xavier Legrand a fait appel à des comédiens qui peuvent jouer, sans le support des mots, toutes les émotions, tous les états, toutes les situations.Léa Drucker compose un mère qui cache sa peur sous un masque de dureté impénétrable, jusqu’à en paraître insensible et antipathique. Quant à Denis Ménochet, il crève l’écran dans son rôle de mari narcissique et manipulateur qui, pour dissimuler sa monstrueuse violence, sait donner à son regard clair celui des tendres agneaux. On regarde jouer ce comédien de quarante et un ans, au physique de rugbyman, et on est sidéré, oui, sidéré par la finesse et la puissance de son interprétation.