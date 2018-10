Junk food : une étude américaine montre que la malbouffe est aussi addictive que la drogue et qu’arrêter d’en manger produit des symptômes de manque

Dr. Guy-André Pelouze : L’addiction à des aliments est un sujet discuté car très sensible.

Personne ne veut vraiment reconnaître le phénomène parmi ceux qui en sont l’objet (c’est souvent baptisé gourmandise ou épisode de ”je me fais plaisir”), ni parmi les producteurs de ces produits qui le font pourtant sur des bases neurobiologiques. L’addiction à des aliments entiers non transformés est peu fréquente mais elle existe. En revanche nous connaissons tous les phénomènes de boulimie incoercible avec “craving” (grand et urgent besoin) que présentent certaines personnes avec des produits alimentaires. Cela va de la tablette de chocolat au paquet de “gâteaux” apéritifs qui n’ont rien de la pâtisserie mais tout d’un assemblage de produits raffinés auxquels sont ajoutés des substances qui en laboratoire augmente la prise alimentaire jusqu’à la boulimie, sel, sucre, capsaïcine, gras trans industriel, et des produits de cuisson (molécules de Maillard). Erica Shulte est une très grande spécialiste de ces questions qui ont été très bien décrits par Kent Berridge et Nicole Avena . En réalité le plaisir est essentiel à une prise alimentaire mais il nous est difficile a priori de le différencier de l’addiction dans notre monde alimentaire où abondent les produits les plus divers et les plus sophistiqués du point de vue de leur composition. Le mérite de ce travail d’Erica Schulte c’est d’avoir réalisé une expérience de sevrage des produits ultra transformés dans la vie réelle. Certains individus ressentent tristesse, irritabilité, fatigue et envie pressante de consommer à la coupure des aliments ultra transformés. Certains non.