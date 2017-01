Un joyeux et profond parti pris d'en rire

LIVRE

« Souriez vous êtes ruinés»

d'Yves Bourdillon

Editions du Rocher

L'AUTEUR

Yves Bourdillon est reporter international au quotidien "Les Echos" depuis 1996. Il suit les crises politiques, économiques et sociales aux quatre coins du monde.

« Souriez vous êtes ruinés » est son deuxième roman, après « Du trapèze au-dessus des piranhas », prix du premier roman du salon de l’Ile de France.

THEME

Grèves, émeutes… sommets européens, pénuries d’essence, de sucre, de vivres. Une sorte de « chienlit » en bref, un remake de mai 1968, la libération sexuelle en moins.

Fred Beaumont, journaliste, doit couvrir les évènements pour deux journaux antagonistes.

Ce double jeu va lui poser quelques problèmes avec sa famille, ses amis, ses employeurs, sa fille et la femme qui partage sa vie.

Qui est-il réellement ? Quand est-il en accord avec ses convictions intimes ?

POINTS FORTS

Ce livre aborde tous les sujets d’actualité avec beaucoup d’humour et, en particulier, «l’affrontement entre ceux qui ne veulent plus donner et ceux qui veulent continuer à recevoir ».

Sur le ton de la comédie, les vrais problèmes sociaux sont abordés, comme les difficultés qu'il y a aujourd'hui à réussir tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel.

POINTS FAIBLES

L’épaisseur du livre ( 510 pages) peut décourager ceux qui sont lassés par l’atmosphère politique et sociale actuelle...

EN DEUX MOTS

Grâce à son humour, on se laisse emporter par cette comédie qui offre la possibilité de mieux comprendre les crises que nous traversons et tentons parfois de fuir.

UNE PHRASE

"Un journal c’est comme les saucisses: il vaut mieux parfois ne pas savoir comment c’est fait".

RECOMMANDATION

EXCELLENT

POUR DECOUVRIR CULTURE-TOPS, CLIQUEZ ICI : des dizaines et des dizaines de critiques sur chaque secteur de l'actualité culturelle