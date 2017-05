"La journée d’une rêveuse (et autres moments…)" : provocateur, délirant, et tellement drôle !

THEATRE

La journée d’une rêveuse (et autres moments…)

Un hommage à Copi

D’après "La journée d’une rêveuse" et "Rio de la Plata", de Copi

Mise en scène : Pierre Maillet

Avec : Marilu Marini

Piano : Lawrence Leherissey

INFORMATIONS

Théâtre du Rond Point

2bis av. Franklin D. Roosevelt

75008 Paris

Réservations : 01 44 95 98 21

A 18h30

ATTENTION/ dernière, le 21 mai

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

Ce n’est pas uniquement l’histoire d’une folle sur scène. C’est celle d’une dame pleine de subtilité et de sensibilité qui incarne à la fois l’image d’une femme libre et réactionnaire mais aussi Copi lui-même.

POINTS FORTS

L’actrice est remarquable.

Elle se jette à corps perdu dans le rôle de cette « folle attendrissante » et offre aux spectateurs un vrai moment théâtral. Marilu Marini est extrêmement généreuse dans son jeu. Bien que seule sur scène, elle s’approprie l’espace avec une énergie redoutable. On sent qu’elle est là, heureuse et vivante. On ne se s’ennuie pas du tout !

Le duo entre l’actrice et le pianiste est merveilleux. C’est extrêmement lyrique et très bien choisi car le piano apaise le spectateur et lui permet de mieux supporter les moments de folie de l’actrice !

Le texte de Copi est provocateur, délirant mais tellement drôle. Avec son accent argentin, Marilu chante merveilleusement bien Copi.

POINTS FAIBLES

Parfois, on peut avoir du mal à suivre car certains passages sont très fantaisistes.

EN DEUX MOTS

Une pièce aussi déstructurée que drôle et émouvante; très originale.

Une bonne surprise.

L'AUTEUR

Copi a grandi en Uruguay dans une famille argentine mais francophile. Il est anti-péroniste et homosexuel. Il vivra en Haiti, à New-York et à Paris, et réussira à vivre du théâtre, sa passion, après avoir été dessinateur pour gagner sa vie.

"La journée d’une rêveuse" est, au point de départ, un poème théâtral et "Rio de la Plata" un roman autobiographique.