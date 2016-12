Journée mondiale de l’orgasme : pourquoi il est temps de libérer les femmes du diktat de la jouissance

Tout d'abord, essayons de définir le plaisir : c'est un ensemble de sensations subjectives que l'on peut ressentir lors de rapports sexuels notamment. L'orgasme étant le paroxysme du plaisir, il est difficile de décrire avec des mots l'orgasme. Mais pour celles qui ne l'ont pas connu, leur discours est toujours un peu le même : "oui j'aime bien", oui je crois que j'ai eu du plaisir"... On sent alors qu'il leur manque ce supplément d'âme qui les traverse et qu'on nomme l'orgasme ! Il ne peut se confondre avec le plaisir éprouvé lors de la relation sexuelle.

Vous posez la question de l'épanouissement sexuel. C'est certes, aujourd'hui, la norme sexuelle mais pas seulement, et elle revêt bien d'autres formes, tout aussi exagérées. Pour cette obsession de la jouissance, elle peut même être même nuisible à sa quête. On peut néanmoins constater - et la littérature foisonne d'exemples, tel que L'amant de Lady Chaterlley -, qu'un certain nombre de femmes ressentent instinctivement qu'il existe, au-delà du "plaisir", un accomplissement sexuel beaucoup plus complet que l'orgasme incarne. A l'époque, point de diktat de la jouissance, ce qui montre que ce n'est pas pour autant qu'il faille stigmatiser celles qui ne ressentent pas ce besoin d'orgasme comme un besoin essentiel.