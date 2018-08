Journée mondiale des gauchers : faits scientifiques et idées reçues, voilà les vraies différences entre droitiers et gauchers

Atlantico : L'une des différences les plus importantes entre gauchers et droitiers se situe dans le cerveau. Un droitier utiliserait majoritairement l'hémisphère gauche et inversement pour un gaucher. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Quelle en est la conséquence ?

André Nieoullon : L’organisation anatomique et fonctionnelle du cerveau humain est d’une complexité infinie et en dépit de progrès tout à fait considérables nous sommes encore loin de comprendre comment la pensée émerge des réseaux de neurones ou encore comment est-on à même de restituer avec une précision parfois hallucinante des souvenirs remontant à la plus petite enfance. Mais s’il est un fait avéré, c’est bien celui de la préférence manuelle, qui permet globalement de situer un individu donné dans le « clan » très majoritaire des « droitiers » ou de celui des « gauchers » et autres ambidextres représentant selon les études entre 10 et 13% des personnes, quelle que soit la population examinée.

En gommant ainsi les différences interculturelles, il s’avère de fait que c’est bien la commande cérébrale qui est en question et les connaissances que nous avons aujourd’hui de l’organisation anatomique du cerveau utilisant les outils d’investigation les plus modernes de l’imagerie cérébrale fonctionnelle, par exemple, vérifient que cette préférence manuelle est en rapport avec la « dominance » de l’un des deux hémisphères cérébraux par rapport à l’autre. Ainsi, chez les droitiers c’est bien l’hémisphère gauche qui va préférentiellement diriger la main et le pied droits et permettre des habiletés fines de ces membres, et inversement chez les gauchers. Mais ce que nous savons de longue date, notamment en rapport avec l’observation de patients cérébro-lésés, c’est que les deux hémisphères cérébraux ne sont pas équivalents et qu’ils prennent en charge plus ou moins sélectivement des fonctions particulières et qu’en tout état de cause ils collaborent avant tout de façon très efficace. En d’autres termes, avec les deux hémisphères cérébraux c’est beaucoup mieux qu’avec un seul !

Ainsi les performances motrices et donc la préférence manuelle dans le domaine de la vie quotidienne mais aussi culturel, artistique ou encore sportif d’un individu, à titre d’illustrations, ne sont-elles que l’expression de facultés impliquant les deux lobes de notre cerveau, le « cerveau gauche » étant considéré comme plutôt en charge de la rationalité et le « cerveau droit » de la dimension émotionnelle qui colore nos comportements. Mais il existe bien d’autres facteurs de ces actions impliquant notamment la perception de l’environnement, en particulier par la détection des informations visuelles dans l’espace, ce que nous nommons les fonctions visuo-spatiales, qui permettent une grande réactivité et une adaptabilité instantanée de nos comportements. Considérant alors que la détection des informations visuelles et leur localisation dans l’espace est plutôt l’apanage de l’hémisphère droit, alors il est possible de comprendre pourquoi ce que l’on désigne par le « temps de réaction » lors de la détection d’un stimulus visuel à l’origine de notre réactivité, de l’ordre d’un tiers de seconde, se trouve statistiquement légèrement plus court chez les gauchers que chez les droitiers. Ceci est considéré comme leur confèrant un avantage dans les situations où la réactivité constitue un élément déterminant de la réussite, par exemple (mais pas seulement) dans de nombreuses épreuves sportives. Mc Enroe, Nadal et autres Griezmann, Maradona ou Messi, en sont des illustrations parmi les performeurs les plus connus, mais c’est surtout dans les sports les plus rapides comme l’escrime ou le ping-pong, par exemple, que les différences sont les plus significatives, même si les champions sont moins connus.