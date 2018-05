Journée mondiale de l’asthme : mais pourquoi respirons-nous de plus en plus mal ?

Atlantico : La journée mondiale de l'asthme aura lieu ce 1er mai, dans une période particulièrement touchée par les allergies au pollen. Quels sont les liens entre asthme et allergies ? Comment a pu évoluer cette maladie au cours de ces dernières années ? Comment l'expliquer ? La pollution est-elle un facteur à prendre en compte ? Quels sont les liens entre asthme et allergies ?

Stéphane Gayet : Le mot allergie est un terme médical dont l'acception tend à être de plus en plus précise, acception qui n'a pas beaucoup de rapport avec son emploi dans le langage courant ("Je suis allergique à l'avion ou aux ascenseurs" : en l'occurrence, il s'agit de phobies). Lorsque la notion d'allergie a été introduite en 1906 par Von Pirquet, elle signifiait simplement "Une façon inhabituelle, anormale, de réagir à une substance donnée", plus précisément une substance dite antigénique, c'est-à-dire capable de déclencher une réaction immunitaire.

Nous nous trouvons par conséquent dans le domaine vaste et complexe du système immunitaire : c'est tout un ensemble de cellules, de tissus et d'organes disséminés dans notre corps et dont la vocation est de nous défendre efficacement contre les agressions microscopiques, avant tout les agressions microbiennes (bactéries et virus principalement). Mais, alors que les réactions immunitaires physiologiques (normales) de notre corps ciblent surtout des agents infectieux (plus précisément les antigènes portés par ces agents infectieux), les réactions immunitaires pathologiques (anormales) de type allergique ciblent surtout des substances non infectieuses (des antigènes allergéniques, non infectieux). Il apparaît donc que l'allergie est un processus qui consiste à détourner le système immunitaire de sa mission physiologique et dont le résultat est de nous rendre malades.

Les antigènes allergéniques – qui déclenchent des phénomènes allergiques – sont des protéines qui ne sont pas particulièrement dangereuses par nature. Mais notre système immunitaire les interprète comme dangereuses en se fourvoyant. Pourquoi ? Voilà l'énigme de l'allergie que les chercheurs s'évertuent à résoudre. Non seulement la sensibilisation – étape qui prépare l'allergie – à une substance antigénique non dangereuse est inappropriée, mais de plus la réaction allergique qui survient lors d'un nouveau contact est excessive. On peut dire que l'allergie, c'est prendre un canon pour tuer une mouche. La mouche est un insecte non piqueur qui ne représente pas un danger réel pour l'homme (à part le fait qu'elle véhicule des bactéries) ; le canon est une arme destructrice très excessive en l'occurrence. Le canon, c'est par exemple le choc anaphylactique qui entraîne souvent la mort ; la mouche, c'est par exemple un allergène de latex, substance qui n'est pas agressive pour le corps humain. Il faut bien distinguer l'agressivité, la nocivité d'une substance pour le corps (alcool, formol, chlore…) et le pouvoir allergénique d'une substance non agressive, non nocive.

Pour revenir au sens exact du mot allergie, ce terme médical signifie aujourd'hui "hypersensibilité à un antigène" et principalement hypersensibilité immédiate. L'allergie est donc une pathologie, un ensemble de maladies, les maladies allergiques. Cette pathologie s'exprime de façon très variable, selon qu'elle concerne les voies respiratoires (fosses nasales, bronches), les yeux (conjonctives oculaires), la peau et les muqueuses orificielles (bouche, muqueuse génitale, anus) ou encore le tube digestif (allergie alimentaire). Quelle que soit son expression clinique (pathologique), une allergie comporte quatre composantes essentielles : un terrain personnel ou familial (hérédité : notion de terrain "atopique", c'est-à-dire qui prédispose aux allergies), une étape de sensibilisation à l'antigène allergénique (circonstance très particulière qui amène le système immunitaire à considérer à tort une substance allergénique comme un agresseur), une phase plus ou moins longue de constitution de l'allergie par les cellules immunitaires (préparation des minutions : fabrication du canon et des boulets) et une étape clinique (pathologique) de nouveau contact avec ladite substance allergénique qui déclenche la réaction allergique parfois très grave (tir de canon). Les allergiques sont trahis par leur système immunitaire. Pourquoi ? Parce que les cellules immunitaires se sont fait berner. C'est un peu à l'image d'Œdipe qui, dans la mythologie grecque, tua son père Laïos sans savoir que c'était lui.

Les allergies les plus fréquentes sont la rhinite allergique, la conjonctivite allergique, l’asthme allergique, l’allergie alimentaire, l'urticaire allergique et la dermatite atopique ou eczéma atopique. Les adjectifs "allergique" et "atopique" sont cruciaux, car ces maladies existent également sous une forme non allergique : rhinite et conjonctivite virales, asthme non allergique ou "intrinsèque", etc.

L'asthme est une maladie respiratoire chronique fréquente, caractérisée par des épisodes réversibles d’obstruction bronchique (c'est-à-dire que le diamètre utile des bronches diminue : les bronches sont resserrées) et se manifestant par une dyspnée (gêne respiratoire). Ces épisodes appelés crises d'asthme sont assez typiques : ils comportent des sifflements respiratoires (à l'expiration) bien perceptibles par le sujet comme par une autre personne, une toux, une sensation d'oppression thoracique et une difficulté à respirer (dyspnée). L'asthme peut être allergique (ou anciennement asthme "extrinsèque") : il commence dans ce cas pendant l'enfance et il est associé à un passé ou à des antécédents familiaux de maladie allergique comme l’eczéma atopique, la rhinite allergique ou l’allergie alimentaire. L'asthme peut être également non allergique (ou anciennement asthme "intrinsèque") : il commence habituellement plus tard dans la vie et il est fréquemment associé à une polypose (polypes) naso-sinusienne (dans les fosses nasales et les sinus qui sont des cavités aériennes naturelles se trouvant à l'intérieur des os du crâne).