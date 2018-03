"Le jour de mon retour" : décidément, la mer aime beaucoup le cinéma...

CINEMA

« LE JOUR DE MON RETOUR »

DE JAMES MARSH

AVEC COLIN FIRTH ET RACHEL WEISZ

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Le jour de mon retour est inspiré d’une histoire vraie qui avait fait grand bruit dans les années 60.

En 1968, Donald Crowhurst, un homme d’affaires britannique au bord de la faillite (Colin Firth), décide, pour se renflouer financièrement, de participer à la Golden Globe, une course autour du monde à la voile, en solitaire et sans escale.

A la clef, un prix de 5000 livres, s’il fait le meilleur temps en ayant passé les trois grands caps, Bonne Espérance, Leeuwin et Horn.

Soutenu par sa femme (Rachel Weisz) et ses enfants, il s’embarque à bord d’un trimaran qu’il a construit lui même. Il n’a aucune expérience de la mer, seulement une grande foi en lui même et en sa chance. Mais l’Océan fait rarement de cadeau aux amateurs et aux idéalistes.

Mal préparé, le navigateur va rencontrer de graves difficultés, qui vont l’amener à mentir aux organisateurs de la course. Son sens de l’honneur n’y résistera pas…

POINTS FORTS

- La force de cette histoire. Comment résister à ce biopic qui raconte comment un homme, par amour pour sa famille et pour la sauver de la ruine, va être poussé à entreprendre une folle équipée à l’issue, il le sait, incertaine? Il y a quelque chose de fou et de désespéré dans cette épopée maritime.

- James Marsh est un réalisateur de documentaires. Il a donc construit son scénario après un épluchage des carnets de bord de son héros, une lecture minutieuse des lettres que ce dernier adressait à sa femme et aussi, l’écoute attentive des enregistrements de ses liaisons radios pendant son tour du monde. Même si c’est une fiction, son film sonne vrai.

- Il fait le portrait d’un homme attachant, amoureux, aventurier, idéaliste, et pour tout dire, romantique. « Ce film parle d’un rêveur qui se retrouve piégé par un pieux mensonge », dit l’actrice Rachel Weisz. Donald Crowhurst avait tout pour devenir un héros comme le cinéma les aime, à la fois faillible et brave.

- Demander à Colin Firth, l’un des plus grands comédiens de sa génération, d’incarner ce héros, était le meilleur des choix . L’acteur britannique est encore une fois fascinant. De charme, d’élégance, de mystère, de détermination, et de retenue.

- La photo est magnifique. Au risque de paraître cocardier, je signale qu’elle est signée du chef opérateur français Eric Gautier, qui a éclairé une soixantaine de films, dont, excusez du peu, Intimité de Patrice Chéreau, Into the wild de Sean Penn et Carnets de voyage de Walter Salles.

POINTS FAIBLES

Dommage que ce film si bien scénarisé, dialogué, joué et éclairé, souffre d’une facture un peu trop classique, un peu trop linéaire.