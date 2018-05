Le jour où le Prince Harry a présenté Meghan Markle à la reine Elizabeth II

Le 12 octobre, Harry et Meghan furent invités à prendre le thé avec la reine, qui venait de rentrer au palais de Buckingham après des vacances à Balmoral : on dit souvent que l’heure du thé est son moment pré- féré de la journée. Le couple arriva dans une Ford Galaxy aux vitres teintées et fut déposé devant l’entrée privée de la reine. Le thé fut servi dans son salon privé au premier étage, donnant sur les jardins du palais, et auquel on accédait par un ascenseur spécial. La reine y consacre habituellement une demi-heure, piochant dans un assortiment de sandwichs, de scones nature ou aux raisins secs, et de cakes, le tout accompagné d’un thé particulier, composé de Darjeeling et d’Assam, connu sous le nom de «mélange de la reine Mary ».

Elle adore que ses petits-enfants se joignent à elle. Pour l’occasion, elle aurait passé près d’une heure avec Harry et Meghan. Celle-ci raconta par la suite ce qu’elle avait ressenti : «C’est incroyable de pouvoir la rencontrer à travers Harry, de ne pas seulement éprouver l’admiration et le respect qu’il a pour elle en tant que reine, mais aussi l’amour qu’il ressent pour sa grand-mère. J’avais l’impression de la connaître intimement tout en ayant une estime infinie pour elle. C’est une femme remarquable. » Harry, lui, plaisanta : «Et ses corgis t’ont aussitôt adoptée ! »

À compter de ce jour, l’excitation générale ne fit que croître : il n’était plus questions de savoir « si » les fiançailles seraient annoncées, mais « quand». Le 16 novembre, la presse rapporta que les deux chiens que Meghan avait recueillis à la fourrière, un beagle du nom de Guy et un labrador croisé avec un berger allemand du nom de Bogart, s’étaient envolés pour Londres. En réalité, Guy fut le seul à faire le voyage. Bogart était trop vieux, et Meghan le confia à un ami. Des camions de déménagement furent repérés devant le logement de Meghan à Toronto. Elle décolla pour Londres le 25 novembre, juste avant Thanksgiving, alors que c’était une de ses périodes de l’année préférées. Les fiançailles furent rendues publiques le 27 novembre. En début d’après-midi, Harry et Meghan se livrèrent à une petite mise en scène. Ils apparurent main dans la main, et Meghan caressa le bras de Harry d’un geste maternel, tandis qu’ils prenaient la pose pour les photographes dans le Sunken Garden du palais de Kensington, aménagé en hommage à Diana. Tour à tour ils exprimèrent leur «joie» et leur «bonheur». Et Harry avoua qu’il avait su qu’elle était «la femme de sa vie» dès l’instant où ils s’étaient rencontrés.

Meghan montra sa bague de fiançailles, dessinée par Harry. Le diamant au centre provient du Botswana, et ceux qui l’entourent appartenaient à sa mère. Un gros plan sur les mains de Meghan révéla que, comme la duchesse de Cambridge, elle portait les ongles très courts. À moins qu’elle n’ait tout simplement pas encore réussi à se tenir à sa résolution de début 2016, postée sur son blog le 1er janvier, qui était de « cesser de [se] ronger les ongles ».