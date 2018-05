Le jour où Caracalla fit de tous les habitants de son Empire des citoyens romains

On a beaucoup parlé du changement d'éditeur de Guillaume Musso. Dommage que son nouveau roman ne marque pas avec plus de panache ce coup de Trafalgar éditorial.

La doctrine des droits de l'homme est devenue l'unique référence légitime pour ordonner le monde humain et orienter la vie sociale et individuelle. Dès lors, la loi politique n'a plus d'autre raison d'être que de garantir les droits humains, toujours plus étendus. Extrait de "La loi naturelle et les droits de l'homme" de Pierre Manent, aux éditions PUF (1/2).