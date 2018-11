Jour des morts : comment notre monde qui ne croit plus en rien se trouve démuni face à la douleur de la disparition

Atlantico : Mais alors que plus d'un français sur deux ne réclame d'aucune religion, la mort a-t-elle encore un sens pour ceux qui se déclarent sans croyance religieuse ?

Michel Maffesoli : Il faut se souvenir des deux “sens” du mot sens : finalité (direction) et signification. Pour les religions monothéistes, centrées sur la préparation d’un monde meilleur dans l’au-delà, le “sens” de la mort est essentiellement directionnel : on vit sur terre pour aller au Paradis. Cela est vrai du catholicisme comme de l’Islam. La politique, forme profane de la religion (Marx) a d’ailleurs reporté cette attente de l’au-delà sur l’attente de la société parfaite, bien sûr à venir. Dans tous ces cas, le présent est à la fois dépassement du et attente du futur. Il en était autrement bien sûr de civilisations plus anciennes et particulièrement des civilisations méditéranéennes par exemple ou précolombiennes : les morts n’étaient pas éloignés dans un Paradis lointain, mais présents, au quotidien. Il me semble que d’une certaine manière ce sont ces formes de liens avec les morts qui resurgissent dans le monde contemporain.

Les morts ne sont pas partis vers un au-delà en quelque sorte abstrait, en attente du Jugement dernier, ils vivent au présent avec nous. Le sens de la mort n’est alors plus direction, il est signification, au jour le jour. Quand l’Eglise catholique avait fixé la Toussaint, la fête de tous les saints ou la fête disant que chacun est saint la veille de la fête des Morts, elle avait repris, comme souvent, une forme ancienne de religions primitives : la fête de Toussaint signifie bien que morts ou vivants, les hommes du passé et ceux de maintenant sont tous présents, ensemble. Ce sentiment profond de la présence quotidienne des morts n’est donc pas l’apanage d’une religion spécifique, et d’une certaine manière les “agnostiques ou les athéistes”, qui sont la plupart du temps des adeptes de rites et croyances syncrétistes et bricolés, vont tâcher de retrouver, au moins pour leurs morts, une telle présence.

Eric Deschavanne : Sur le plan anthropologique, rien ne change, bien entendu. L'homme est un être métaphysique en ceci qu'il a conscience d'être mortel. Avec l'idée de la mort, de la finitude, viennent nécessairement celles de l'immortalité, de l'au-delà, de l'infini et de l'éternité. La mort fait partie de la condition humaine, non pas parce que l'homme est mortel, mais parce que la mort est pour lui un problème : la mort, c'est-à-dire sa propre mort, mais aussi et peut-être surtout celle des êtres qu'on a aimé ou admiré, car c'est au travers de la mort des autres que la mort est présente dans notre vie.

Ce qui change avec la sécularisation, et c'est un véritable problème, c'est la place sociale et culturelle de la mort. Le problème n'est pas la foi mais le déclin de l'institution en charge de parler de la mort et d'organiser un rituel. Sans église ni rites funéraires, nous sommes livrés à nous-mêmes, avec nos morts sur les bras. Que faire du mort ? L'incinération est une facilité, mais que fait-on des cendres ? Qui va garder l'urne ? Où va-t-on se receuillir ? Faut-il encore se receuillir devant un tombeau et marquer un temps pour le recueillement ? Une simple photo ne suffit-elle pas pour se souvenir des morts ? Le temps du souvenir ne doit-il pas dépendre, pour être authentique, de l'intimité de chacun ? L'institution religieuse, en charge des affaires métaphysiques, encadrait le rapport à la mort. C'était l'une de ses fonctions essentielles. Encore aujourd'hui, même lorsqu'on est athée, force est de reconnaître que nul autre qu'un bon prêtre n'est capable d'organiser une cérémonie funéraire et de trouver les mots justes à cette occasion. Sans le rituel fourni clé en main par l'Eglise, nous nous trouvons fort dépourvus.