Jour de grogne pour les fonctionnaires : mais qu’est-ce qui serait vraiment juste en matière de pouvoir d’achat relativement aux autres Français ?

Atlantico.fr : Les syndicats de la fonction publique ont lancé un appel à la grève pour la journée du 10 octobre 2017. Ils fustigent les "mesures négatives" qui "s’accumulent pour les agents de la Fonction publique". Quels sont ces "mesures négatives " qu'évoquent les syndicats? Et quelles sont leurs revendications?

Jacques Garello : Premier argument, la stagnation de leur pouvoir d'achat. Ils sont restés plusieurs années sans augmentation de salaire. Depuis que François Hollande a terminé son mandat, il y a eu deux augmentations de 0.6% du point d'indice. Celle qui est intervenue environ en octobre 2016 et l'autre juste avant les élections présidentielles afin de démontrer que ce quinquennat était bien un quinquennat de gauche. Le deuxième argument est de protester contre la menace de diminuer de 150 000 le nombre de fonctionnaires.

On rappelle que nous avons un taux de service public et de fonctionnaires supérieurs à tout ce que l'on peut trouver dans les autres pays d'Europe. En réalité, il faudrait en supprimer davantage. La procédure normale étant de réduire le périmètre de l'Etat. Les fonctionnaires grossissent avec l'État et le font grossir puisque c'est de l'Etat même qu'ils tirent leurs emplois et leur pouvoir d'achat. À l'heure actuelle, on vient d'ajouter au budget 10 000 postes dans l'Éducation nationale. Ce n'était pas prévu et au lieu de dégraisser le mammouth, on continue à l'engraisser.

Le troisième reproche se situe par rapport à la fiscalité et la CSG puisque à la différence du secteur privé qui bénéficierait d'une compensation à la hausse de la CSG, les fonctionnaires n'en bénéficient pas. Ils songent à cette nouvelle ponction fiscale bien que son poids soit quand même tout à fait ridicule. Ils veulent améliorer leur pouvoir d'achat, et ne veulent pas d'impôts nouveaux. A la veille de cette journée de mobilisation des fonctionnaires, le Premier ministre est revenu sur Europe 1 sur l'action du gouvernement. Il affirme que la CSG ne sera pas répercutée sur le salaire final « en diminuant les contributions qui sont calquées sur les cotisations salariales » pour les agents qui en ont, et « par un versement de prime » pour ceux qui n’ont pas de contributions. La hausse de la CSG et la baisse des cotisations salariales n'impactant que très peu, les revendications des fonctionnaires ainsi que le geste promis par le premier ministre à leur égard vous semble-t-il justifiés, légitimes ?

​Éric Verhaeghe : Les sujets de mécontentement sont nombreux. Le premier est la compensation imparfaite par Emmanuel Macron de la hausse de la CSG. Macron avait promis la revalorisation du point de la fonction publique, qui est aujourd'hui perdue dans les limbes. Parallèlement, le jour de carence va être rétabli. La modération dans la hausse des dépenses publiques, rebaptisée pompeusement baisse des dépenses publiques dans la novlangue gouvernementale oblige à de relatifs gains de productivité, notamment dans les hôpitaux. Tout cela nourrit un climat d'insatisfaction visible. Dans certains secteurs, la grogne est plus forte car elle est politique. C'est le cas à l'Éducation Nationale où Blanquer, de façon salutaire, bouscule la culture ambiante et le ronron pédagogiste. Tous ces éléments montrent une déception incontestable des fonctionnaires vis-à-vis de leur Président de la République. Beaucoup ont voté pour lui et s'aperçoivent qu'il se montre moins dévoué ou attentif à la cause de la fonction publique qu'ils ne pouvaient l'espérer. Voilà pourquoi les fonctionnaires expriment un ras-le-bol. Mais il faut attendre de voir l'ampleur des dégâts, qui est encore très incertaine aujourd'hui. La grogne des états-majors ne se traduit pas forcément par un fort taux de participation à la grève.

Jacques Garello : Ce que dit le Premier ministre, c'est qu'afin de rassurer les fonctionnaires apeurés par les nouveaux impôts, ils leur seront versés des primes pour compenser. Le gouvernement se comporte comme il le fait depuis le début, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Les réformes sont faites, mais elles sont aussitôt annulées par des mesures compensatoires.