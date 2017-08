Jour du dépassement : pourquoi vous feriez bien de regarder de près ce que l’on vous “vend” sans vous le dire en même temps que la protection de la planète

Depuis Malthus à la fin du 18ème siècle les prophètes de malheur se sont succédé et leurs prévisions apocalyptiques se sont toujours avérées fausses. Il est cruel mais nécessaire de citer Stanley Jevons, René Dumont, Paul Ehrlich, Lester Brown, Teddy Goldsmith….relayés par le Club de Rome, le WWF… et même par le Vatican (Encyclique Laudato si)

Comment en est-on arrivé à répéter année après année de telles contrevérités alors que l’état de la planète s’améliore ?

Dans les années 1970, la communauté scientifique se préoccupait du refroidissement climatique. Ainsi que le constatait l'écologiste britannique Kenneth Watt en 1970, «si la tendance actuelle continue, la planète va se refroidir de quatre degrés en 1990 et de onze degrés en 2000.

C'est à peu près le double de ce qui nous conduirait à une ère glaciaire».

Il convient de rappeler qu’entre 1850 et 2015 les prix (indicateurs de la rareté) des matières premières a été divisé par cinq tandis que la population mondiale a été multiplié par 5 et le revenu par habitant multiplié par 10… et tout indique que cette extraordinaire performance se poursuivra au XXIème siècle. Faut-il aussi préciser que les pays placés en tête dans les classements en matière de liberté économique et de revenu par habitant sont également ceux qui disposent du meilleur état écologique,

À ce point nous devons considérer le modèle proposé par la courbe environnementale de Kuznetz. Bien qu’approximative et contestée, cette courbe, fondée sur l’observation de deux siècles de croissance économique, met en évidence que si, dans un premier temps, à l’augmentation de la richesse correspond une dégradation de l’environnement, la courbe s’inverse dès lors qu’apparaît l’abondance (autour de 10 000 €/an par habitant).

Dans la mesure où l’on escompte une sortie massive de la pauvreté il faut donc s’attendre, toutes choses étant égales par ailleurs, à une pression importante sur les ressources environnementales. Ceci est bien illustré par la Chine qui a probablement atteint le point d’inflexion de la courbe environnementale de Kuznetz et commence à se préoccuper des externalités insoutenables liées à sa croissance.

Il est probable que ce phénomène va concerner tous les pays échappant à l’extrême pauvreté. Il faut donc s’attendre au cours des 20 prochaines années à une croissance économique mondiale susceptible de porter atteinte à la qualité environnementale des pays concernés mais aussi de l’ensemble de la planète. Mais, comme par le passé, l’évolution des technologies, et des institutions (dont l’échange et les droits de propriété) permettront de poursuivre l’amélioration environnementale et le bien-être de l’humanité.

Aujourd'hui, c'est le contraire qui est prédit: sous la pression d'une communauté scientifique politisée et des médias, le réchauffement de la planète est devenu un thème central, relayé sans relâche par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat rattaché aux Nations Unies, dont les affirmations répétées sont devenues des vérités incontestables, quelle que soit leur véracité scientifique. Cependant, les modèles de prévision du réchauffement onusiens établis à la fin du siècle dernier se sont déjà avérés approximatifs ou erronés, ce qui permet de douter du catastrophisme à l'horizon de la fin de notre siècle. Comme l'a encore montré récemment l'économiste Rémy Prud'homme, le réchauffisme repose sur une science fragile.