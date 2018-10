"Joe Shuster, un rêve américain" : La très triste arrière-boutique de Superman

BD

JOE SHUSTER, un rêve américain

Dessins : Thomas Campi / Scénario : Julian Voloj

Editions Urban Graphic

184 pages

17,50€

C’est un oiseau ? C’est un avion ? Non, c’est Superman !

Ce slogan universel, je crois que chacun d’entre nous l’a entendu au moins une fois dans sa vie.

Superman est sans aucun doute un des plus grands mythes de l’histoire de la Bande dessinée, tous genres confondus. Et pourtant, si on vous demande qui est l’auteur de Superman, serez-vous capable de répondre à cette question ? Moi, non, je vous l’avoue, jusqu’à la lecture de ce roman graphique qui relate la vie de Joe Shuster, dessinateur, et de Jerry Siegel, scénariste, créateurs de Superman.

Si le fil narratif est lié à Joe, comme l’indique le titre de l’album, on suit l’histoire des deux auteurs, de leur enfance jusqu’au crépuscule de leur vie. Joe est le fils d’une modeste famille juive qui s’installe à Cleveland. Pendant ses études, il rencontre Jerry et sympathise très rapidement avec lui. Cette rencontre « classique », entre un jeune dessinateur talentueux, Joe, et une imagination débridée, celle de Jerry, aurait pu rester confidentielle, comme des dizaines d’autres rêvant à un improbable succès; jusqu’à ce matin, où Jerry débarque chez son ami pour lui raconter son rêve d’une nuit et l’idée d’un nouveau Super-héros.

Nous sommes en 1938 et Superman est né, et, à partir de ce moment crucial, le livre va devenir complètement passionnant. En effet, les deux jeunes auteurs, pour réussir à imposer leur personnage dans l’univers de la production des Comics, vont signer un contrat avec deux éditeurs peu scrupuleux, qui les dépossédera des droits de Superman. Dès cette signature, et de manière définitive, Superman ne leur appartient plus (l’histoire retiendra que c’est pour un chèque de 130 $ que les auteurs ont perdu tout droit de regard sur la suite).

L’histoire devient alors pathétique et émouvante, car le succès de Superman est foudroyant, et ce qui aurait dû être la chance de leur vie en devient très vite le calvaire. Entre problèmes personnels, santé défaillante (Shuster perd progressivement la vue) et défaites juridiques, la déchéance des deux protagonistes devient inévitable.

- Ce roman graphique a le premier mérite de nous raconter une histoire vraie, assez peu connue en France, et de la décrire dans ses moindres détails. On y apprend beaucoup sur la naissance de l’industrie des Comics, on y croise des personnages célèbres, comme Stan Lee, le créateur de Marvel, ou le peu sympathique Bob Kane, créateur de Batman et décrit ici comme opportuniste sans scrupule.

- Le graphisme est superbe, tout en aquarelle, à des kilomètres du graphisme des comics. Les auteurs font preuve d’une très belle imagination, aussi bien au niveau graphique (la page où le jeune Joe découvre ses premières BD) qu’au niveau scénaristique (l’intégration des comics comme personnages de cette histoire, ainsi le magnifique Joker/Kane).