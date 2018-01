Joe Kennedy III, l’hériter qui fait fantasmer un parti démocrate avide de revanche

Atlantico : Donald Trump prononcera son discours sur l'Etat de l'Union ce mardi 30 janvier, et dont la contradiction démocrate sera portée par Joe Kennedy, petit neveu de l'ancien Président des Etats-Unis. Quelles sont les forces et les faiblesses de cet homme de 36 ans ? Pourrait-il devenir le "recours" démocrate face à Donald Trump, et quels pourraient être ses rivaux ?

Jean-Eric Branaa : La force de Joe Kennedy est d’abord dans son nom. Qui ne connaît pas le nom de Kennedy aux Etats-Unis ?

Il est donc formidablement servi par sa lignée puisqu’il est le petit-neveu du 35ème président, John Fitzgerald Kennedy, qui a été assassiné à Dallas le 22 novembre 1963.

Depuis l’an 2000, JFK est régulièrement classé comme le président préféré des Américains dans leur histoire, même devant George Washington, Abraham Lincoln et Ronald Reagan. Il avait été élu à 43 ans seulement, faisant de lui le plus jeune président du pays.

Le grand-père direct de Joe Kennedy, Robert –ou Bob– Kennedy, est tout aussi apprécié que son frère. Il a été assassiné le 6 juin 1968, alors qu’il venait d’être investi candidat pour le parti démocrate et qu’il était grandissime favori pour succéder à Lyndon B. Johnson.

Le premier a été le champion de l’immigration, et de la lutte contre la pauvreté et le second a ététrès impliqué dans la lutte pour les droits civiques, elle-même portée par Martin Luther King. On peut ajouter l’oncle de Joe, Ted, qui a porté à bout de bras son projet d’assurance santé universelle « à la française », aujourd’hui largement reprise par Bernie Sanders.

C’est une lignée prestigieuse sur laquelle Joe peut s’appuyer. Cela ne fait pas une carrière pour autant et il lui faut maintenant briller à son tour dans un domaine qui lui reste à définir. Il a été brillamment réélu dans le Massachusetts en 2014 et 2016, après l’avoir emporté une première fois en 2012 et son implication dans beaucoup de dossiers sociétaux à été remarquée. Il est un clone de ses prestigieux aînés en cela qu’il a fréquenté de grandes universités et a décroché des diplômes de très haut niveau. Par ailleurs c’est un sportif accompli qui excelle dans un sport très prisé dans les université américaine (et totalement inconnu chez nous) : la crosse.

Les républicains aimeront chez lui son sens des valeurs familiales. Il n’a pas hésité à renoncer à aller voter en faveur du Shutdown, comme le lui demandaient les cadres de son parti, pour rester auprès de son épouse qui accouchait de leur deuxième enfant. Bref un jeune homme « bien sous tout rapport ». Mais en est-on surpris s’agissant d’un Kennedy ?

Sa faiblesse est son inexpérience car, même s’il effectue son troisième mandat comme député, il n’a pas eu de mandat d’envergure nationale, n’a jamais été sénateur et a même refusé de concourir cette fois-ci pour tenter de rafler le poste de gouverneur de son Etat, le Massachusetts. Va-t-il se raviser maintenant qu’il est sous les feux de l’actualité ? Certains lui en donneront certainement le conseil au sein de son parti.