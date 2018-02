JO de Pyeongchang : pourquoi le défilé commun des athlètes sud et nord-coréens n’est pas le succès pour Kim Jong-un et le revers pour Trump que certains ont envie de voir

Atlantico : Alors que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques aura lieu ce 9 février, les deux Corées défileront ensemble, sous un drapeau commun, ce qui a été perçu parfois comme une victoire pour Kim Jung-un, un chroniqueur d'Europe considérant : "c’est un triomphe pour Kim Jong-un, il a déjà gagné les JO !". Dans quelle mesure une telle appréciation rate l'essentiel d'une stratégie nord-coréenne visant à fragiliser les relations entre Séoul et Washington ?

Jean-Vincent Brisset : La première constatation que l’on peut faire est que ce défilé des deux délégations derrière un drapeau commun est loin d’être une nouveauté, alors que, officiellement, les deux pays sont encore en guerre. Le drapeau de la « Corée réunifiée », qui représente une carte bleu clair de la péninsule sur fond blanc, a déjà été de nombreuses fois utilisé dans un contexte sportif équivalent depuis 1991. Ce drapeau a aussi été affiché lors de différentes rencontres Nord- Sud. Il est donc parfaitement impropre de voir dans ce défilé commun un « triomphe de Kim Jong Un ».

On comprend bien que, derrière cette affirmation et dans un contexte où tout ce qui peut rabaisser l’actuel Président américain est mis en avant, le wishful thinking de certains chroniqueurs passe avant une analyse un peu sérieuse des faits.

Il est aussi vrai que, depuis des décennies, les membres de la dynastie Kim qui se sont succédé au pouvoir ont toujours essayé de distendre le lien entre Séoul et Washington. La mise au point d’une participation commune à un événement sportif bénéficiant d’une forte médiatisation à l’échelle mondiale est une bonne occasion de réaliser et mettre en avant des contacts purement bilatéraux. Certains analystes avaient aussi annoncé, avant le résultat sans surprise des dernières élections présidentielles sud-coréennes, que le futur président allait renouer avec la « Sunshine Policy » de rapprochement Sud Nord. Ce changement aurait dû s’accompagner d’un éloignement des Etats-Unis, en particulier via le refus de déploiement de certaines armes US sur le territoire de la Corée du Sud. Les faits, encore une fois, ont contredit ces discours. Malgré les protestations chinoises et russes, des missiles antimissiles THAAD, sous commandement US, ont été déployés en Corée du Sud. Le Japon a d’ailleurs, lui aussi contre les attentes de certains, fait l’acquisition de missiles Aegis (sous commandement japonais). Et, parlant de la venue de la délégation nord-coréenne aux JO d’hiver, le Premier Ministre japonais a déclaré : « Nous ne devons pas nous laisser distraire par l'offensive de charme de la Corée du Nord ».

Pendant ce temps, lors d'un déplacement à Tokyo, Mike Pence a annoncé la mise en place de nouvelles sanctions ​à l'égard du régime nord-coréen. ​Le silence enregistré de la part de Kim Jung-un lors de ces dernières semaines peut-il être le résultat des sanctions d'ores et déjà mises en place ?

Le 22 décembre dernier, à l’initiative des Etats Unis, le conseil de sécurité de l’ONU a adopté un nouveau volet de sanctions contre la Corée du Nord. Il s’agissait du troisième depuis le début de 2017, le dixième depuis 2006. Toutefois, à la différence de ce qui s’est passé précédemment, les dernières sanctions imposées ont été approuvées par tous les membres du Conseil, Chine et Russie compris. Pourtant, ces sanctions, loin d’être symboliques et/ou inappliquées comme la plupart de celles décrétées avant 2017, sont très dures (restrictions drastiques des fournitures de pétrole surtout) et elles sont réellement mises en œuvre, en particulier par Pékin. De plus, Mike Pence, qui dirigera la délégation américaine aux JO, vient d’annoncer que seront bientôt divulguées des sanctions économiques encore plus dures.