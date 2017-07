"JFK, une histoire sexuelle" : sacré JFK !

LIVRE

JFK, une histoire sexuelle de George Ayache Ed. du Rocher

RECOMMANDATION : BON

THEME

A l’évidence, Georges Ayache est passionné par le mythe Kennedy. Après un remarquable Kennedy/Nixon : les meilleurs ennemis, il donne de manière quasiment simultanée : Kennedy : Vérités et légendes et JFK, une histoire sexuelle.

On subodorait bien que la face cachée du président américain dont l’assassinat a profondément marqué la génération d’Ayache n’était pas aussi rose que le visage du couple glamour qu’il formait avec Jackie. Georges Ayache passe de l’autre côté du miroir pour décrire la vie amoureuse frénétique du président assassiné. A son aune, Casanova est un garçon de bains et Don Juan un dragueur de banlieue. Que ceci ait pu être caché jusqu’à une époque récente est un mystère que notre auteur s’efforce de percer.

POINTS FORTS

Qu’un président américain puisse être élu aujourd’hui avec un palmarès amoureux de l’ordre de celui de JFK est proprement impossible. A lire Ayache, on mesure le chemin parcouru en cinquante ans en matière de transparence et d’atteintes à la vie privée. Il est vrai, comme l’expose fort bien notre auteur, que doté d’une fortune massive et d’un père sans scrupules excessifs, Kennedy avait les moyens de museler une presse, pourtant partiellement au courant de ses exploits amoureux.

En rentrant dans l’intimité du président, Georges Ayache donne une description du fonctionnement de la Maison Blanche au début des années 1960 et de plusieurs éléments clés de la société américaine de l’époque, Sinatra et la mafia, J. Edgar Hoover qui accumule les dossiers à charge contre le président et sa famille, Hollywood et ses starlettes…

Enfin le livre est vivant, bien documenté et bien écrit.

POINTS FAIBLES

L’interminable litanie des jeunes femmes passées entre les bras de JFK donne le tournis et lasse un peu le lecteur, même si Georges Ayache s’efforce d’en fournir une forme de classification : stars de cinéma, journalistes, call girls, stripteaseuses, femmes du monde… Au fond quelle importance ?

EN DEUX MOTS

Entre fascination pour le mythe et destruction d'image, George Ayache apporte une pierre, peut-être essentielle, à la compréhension d'une présidence qui aura marqué une étape capitale dans l'évolution des rapports entre la politique et les médias.

L’AUTEUR

Touche-à-tout, écrivain, journaliste, chercheur, diplomate, conseiller de grand groupe industriel, Georges Ayache a publié très jeune son premier ouvrage, sur les barons du PS. Il a récidivé avec plusieurs ouvrages historiques et traitant des relations internationales (Israël, Les Etats Unis, La première guerre mondiale…). Il a une prédilection pour les Kennedy et travaille actuellement à une biographie de Joe, le père de John, grand manipulateur devant l’éternel.

POUR DECOUVRIR CULTURE-TOPS, CLIQUEZ ICI : des dizaines et des dizaines de critiques sur chaque secteur de l'actualité culturelle