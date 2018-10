Jeux-vidéo en streaming : Google convaincra-t-il les gamers de renoncer à leurs consoles ?

Atlantico : Le mirage du cloud-gaming est un projet qui a toujours buté sur des obstacles techniques. L'offre de Google de proposer Assassin's Creed Odissey, soit un jeu AAA, montre-t-il que les obstacles techniques, notamment la latence, sont surmontés ?

Ivan Gaudé : Le jeu en streaming existe déjà y compris pour des gros jeu avec le Playstation Now. Et d'ailleurs on remarque que l'annonce en question, conjointe entre Ubisoft et Google est finalement très modeste. Ils annoncent un test limité aux États-Unis et uniquement pour les gens qui ont une excellente connexion. C'est également limité dans la forme. Personnellement, je savais que cette annonce devait venir et j'ai été surpris du peu de poussée mis dedans comparé à ce à quoi on s'attendait. Il avait déjà eu l'année dernière des déclarations du PDG d'Electronic Arts et d'Yves Guillemot (PDG d'Ubisoft) lors de conférences avec des investisseurs.

Ils s'enthousiasmaient sur le cloud-gaming en affirmant que c'était l'avenir, qu'ils étaient prêts à y aller. Pour Ubisoft, on comprend mieux pourquoi ils disaient ça, leur partenariat devait déjà être en cours. Et inversement il y a eu des déclarations beaucoup plus posées du PDG de Take Two disant : « c'est pas mal, ça arrivera d'ici trois à cinq ans, mais est-ce que ça va révolutionner les choses ? Pas forcément ».

Il y a des modèles qui existent déjà : le Playstation Now, une autre solution chez Nvidia (fabriquant de carte graphiques) depuis un moment. Une start-up française nommée Shadow Blade propose de son côté quelque chose de sensiblement similaire. Tout cela est issu de technologies qui ont déjà quelques années. Si Sony peut proposer ça, c'est parce qu'ils ont racheté une technologie nommée Gakai en 2012 pour près de 400 millions de dollars.

OnLive, une autre société concurrente existait aussi. Elle s'est depuis écroulée puisqu'à la suite du rachat par Sony il n'y avait pas de place pour deux. Microsoft a au passage récupéré beaucoup des ingénieurs de cette entreprise. Aujourd'hui, Microsoft parle de streaming et de cloud-gaming. Le concept tourne depuis plusieurs années. Alors est-ce que ça va changer le jeu vidéo commercialement ou technologiquement ? Il y a plusieurs possibilités et différents arguments dans tous les cas.

Alors que le réseau 4G et la fibre sont loin d'être homogènes, le fait de proposer une offre basée sur le cloud gaming ne risque-t-il pas de provoquer d'importantes différences d'accès au marché du jeu vidéo ? Se dirige-t-on vers un jeu vidéo à deux vitesses ?

Non je ne pense pas. En fait le problème, c'est que pour faire du cloud-gaming sérieusement, il faut être une compagnie technologique possédant une échelle énorme d'un point de vue infrastructure, et sur la planète entière. Pour que ça fonctionne bien il faut que les gens aient une connexion suffisamment bonne pour que le produit qu'on leur propose soit acceptable. Les serveurs doivent être près de chez eux, c'est à dire dans leur pays. Google, Amazon, Sony, Netflix, Apple dans une moindre mesure sont donc des sociétés qui pourraient se lancer là-dedans. Elles ont des infrastructures, des data-center répartis dans le monde entier. Ça ne marche pas sans une très bonne connexion : stable et rapide. Aujourd'hui c'est presque exclusivement la fibre ou alors du très bon ADSL comme on en a en France.