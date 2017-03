"La Jeunesse de Staline" : la BD, témoin-vérité et glaçant de l'histoire

BD

La Jeunesse de Staline, 1. Sosso

Eric Liberge, Arnaud Delalande, Hubert Prolongeau

Ed. Les Arènes BD

71 p.

17 €

LES AUTEURS

- Le dessinateur : Éric Liberge. « Né avec un crayon dans les doigts », il embrasse véritablement la carrière de dessinateur quand les revues PLG, Ogoun et Golem acceptent de publier quelques courts extraits du Petit monde du Purgatoire. Le tome 1, Bienvenue, publié en 1998, éd. Zone créative, remporte le Prix René Goscinny 1999. Fort d’une riche production, il mène de 2004 à 2010, en collaboration avec Denis-Pierre Filippi un de ses projets phares, Les Corsaires d'Alcibiade, éd.

Dupuis, collection ‘Empreintes’.

- Le scénariste : Arnaud Delalande. Repéré par Françoise Verny, il publie en 1998 son premier roman, Notre-Dame sous la Terre, éd. Grasset, qui obtient le prix Relay du Roman d’évasion. Suivent plusieurs ouvrages alternant entre roman historique et polar. Il participe également au développement d’une école de cinéma tout en conduisant une activité de scénariste pour le cinéma et la BD. Il signe ainsi plusieurs scénarios dont la remarquée série Aliénor, éd. Delcourt, 2012-2016.

Pour La Jeunesse de Staline, il collabore avec Hubert Prolongeau, journaliste, grand reporter, écrivain, essayiste et auteur de romans policier. Il publie ainsi en 2002 La Cage aux fous, éd. Librio, essai sur la vie quotidienne dans un hôpital psychiatrique de Paris où il se fait interner pour vivre de l’intérieur l’expérience qu’il relate.

THEME

Russie, Tiflis, capitale de la Géorgie, 13 juin 1907. Embusqué sur le toit d’un des bâtiments qui encadrent la place centrale, un homme guette l’arrivée de la malle-poste, la pipe vissée au coin de la moustache. Il s’en sert bientôt pour allumer la mèche d’une explosion de violence qu’il observe ensuite, confortablement assis, avec un détachement tranquille et placide.

Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Moscou, 1931, une nuit. Le même homme, devenu maître du nouvel Empire, décide de faire connaître sa vérité pour couper court aux dissensions qui se font jour dans le pays. Il sollicite donc le premier secrétaire encore présent au Kremlin à cette heure tardive. Commence alors la nuit la plus longue de la vie de cet homme terrorisé par les révélations qu’il se voit retranscrire sur le papier : les secrets de jeunesse de Joseph Staline, ‘Sosso’ !

POINTS FORTS

Dès la première page, immersion totale dans la folie criminelle d’un des plus grands meurtriers de l’Histoire, Joseph Vissarionovitch Djougachvili, dit Staline. Cette plongée immédiate et oppressante est permise par des planches d’une densité extrême où les cadres mordent les uns sur les autres. Le dessin net, précis, sec, tout en nervosité, semble prolonger sur le papier les pulsions du cerveau malade de Staline. Le choix des couleurs finit d’enfermer le lecteur dans sa paranoïa. Ici, point de lumière, mais du noir, et toutes les nuances de gris. L’oxygène semble aspiré hors des pages que l’on parcourt en apnée.