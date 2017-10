Jeunes Libéraux, nous appelons au rassemblement autour de Laurent Wauquiez et Virginie Calmels

La droite est à terre, perdue, et abasourdie par ses derniers échecs électoraux, et plus encore ses divisions, alors que certains de nos élus ont choisi de rejoindre la majorité. L’échec et l’effacement face aux jupitériens n’est pas une fatalité : seule l’unité et le rassemblement, autour d’un socle commun affirmé, saura redynamiser notre grande famille politique. Rassembler ce n’est pas se renier. Rassembler c’est considérer que nos ressemblances sont bien plus fortes que ce qui nous sépare.

Nous sommes de nombreux jeunes libéraux, issus des anciens rangs d’Alain Juppé, de Bruno Le Maire ou de François Fillon, et nous avons choisi de soutenir Laurent Wauquiez pour la présidence des Républicains. Nous croyons profondément que Laurent Wauquiez représente l’exigence du rassemblement de toute la droite. La main tendue à Virginie Calmels est une chance pour reconstruire notre famille politique dans le respect de tous, et c’est ce qui a achevé de nous convaincre. La coexistence de nos idées, sans aucun renoncement, au sein d’un débat clair, répond à une nécessaire modernité dont nous proposons d’être les défenseurs aux côtés de Laurent Wauquiez.

Nos sensibilités sont différentes, nous l’assumons pleinement. Mais ce qui nous lie est bien plus important que ce qui nous sépare. Soutenir Laurent Wauquiez ne signifie pas abandonner notre philosophie libérale, mais c’est comprendre l’urgence qu’il y a pour la droite de s’unir, face à un président social-démocrate indifférent aux dangers de l’islamisme radical, au défi migratoire, à la fin du matraquage fiscal sur les classes moyennes ou encore à la nécessité de s’adresser aux territoires oubliés de la République. Car c’est tout l’enjeu des années à venir : recréer le lien entre nos élus et les citoyens en renonçant au jacobinisme d’Emmanuel Macron.

Certains opposants de la droite, dérangés par cette alliance qui symbolise la capacité de rassemblement de Laurent Wauquiez, ont lancé un procès en trahison : visiblement pour certains, s’allier avec une personnalité de son propre camp c’est trahir, tandis que rejoindre En Marche pour diriger son gouvernement c’est faire preuve d’ouverture d’esprit.

Nous partageons avec Laurent Wauquiez, élu de terrain d’une de ces régions qui fait la fierté de notre pays, un socle commun de valeurs : un État fort en matière régalienne, la lutte contre le communautarisme, le refus du totalitarisme islamique, le contrôle intelligent de l’immigration, la nécessaire décentralisation, la baisse conséquente de la dépense publique et des impôts qui pèsent toujours plus sur nos concitoyens, la nécessité de remettre le travail au cœur de notre société, l’éducation et sa sanction positive par le mérite.

Nous souhaitons porter les idées audacieuses du libéralisme. Pour cela, nous défendons les libertés économiques parce que nous pensons que l’Etat est bien plus souvent le problème que la solution. Nous pensons que la droite devra se détacher de la promotion d’un Etat toujours plus puissant et omniprésent et renoncer à sa méfiance envers une société libre. Nous pensons enfin qu’elle devra s’adresser aux nouvelles générations et répondre aux attentes du XXIe siècle, notamment par la promotion de l’économie collaborative ou de la révolution numérique. Elle devra se saisir de sujets d’avenir tel que l’intelligence artificielle, être une ardente défenseuse du progrès et ne pas rester à la traîne de l’innovation.